Apoyará Morena a ejidatarios de Constitución y Benito Juárez: Estrada

Chihuahua, Chih.- Derivado de la liberación de 29 órdenes de aprehensión en contra de miembros de los ejidos Constitución y Benito Juárez del municipio de Buenaventura por acciones en defensa de su territorio, el coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, ofreció el respaldo personal y del partido porque considera que perseguir agricultores no es la manera de solucionar problemas relacionados con el agua.

“Me parece que mandar el mensaje de que los agricultores o ejidatarios que luchen contra la instalación de una mina, van a ser procesados y encarcelados, me parece un mensaje incorrecto, no lo aceptamos nosotros y estaremos atentos de ello no sólo en la denuncia pública y, si ellos nos piden algún otro apoyo lícito que esté en nuestras posibilidades, lo haremos”, declaró el morenista.

Explicó que la problemática se deriva de dos acto específicos, el primero con relación a la lucha que sostuvieron los ejidatarios contra una minera que no permitieron operar en sus territorios, porque se encuentran facultados para rechazar la instalación de este tipo de empresas, y el segundo, contra el huachicoleo de agua por parte de la comunidad LeBaron, hayan sido o no correctos los actos, refiriéndose en específico a los destrozos en ranchos como La Mojina, donde la comunidad de ascendencia extranjera mantiene decenas de pozos ilegales.

Cabe mencionar que gran parte de los pozos de la comunidad lebarona en esa región fueron autorizados por Brenda Ríos, exdelegada de Semarnat en los tiempos de Peña Nieto, exdiputada local, recién excandidata del Partido Verde a la gubernatura de Chihuahua y, esposa de Alex Lebarón.

Al preguntarle si el Estado ha sido permisivo con lebarones y menonitas que acaparan y desvían las aguas del Río del Carmen en la región, comentó que el Estado Mexicano y el Estado chihuahuense han sido permisivos en general en la regulación del uso y destino del agua, por lo cual urgen políticas públicas para resolver los problemas actuales y futuros, partiendo desde la perspectiva de que el recurso es limitado.

“El compromiso que se debe tener con núcleos como el ejido, en especial cuando lucha por mantener su ambiente, por cuidar su agua, la tierra donde ellos producen y viven, es un tema totalmente válido”