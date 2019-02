Aplicará Parral 1.5 mdp para estancias infantiles tras 'recorte' federal

Chihuahua— El Ayuntamiento de Parral invertirá un millón y medio de pesos para apoyar el programa de estancias infantiles, luego de que el Gobierno Federal anunció el cambio de esquema en esa acción gubernamental.

Son cerca de 230 niños beneficiarios, anunció hoy en rueda de prensa en la ciudad de Chihuahua el alcalde de ese municipio, Alfredo Lozoya.

Por el momento vamos a aplicar un millón y medio de pesos en lo que el Gobierno Federal resuelve el esquema.

Recordó que se tiene pendiente la controversia constitucional promovida por él ante la presunta reducción del recurso a las estancias infantiles.

'No es confrontarnos con el Gobierno federal, sino decir como creemos los municipios que deben ser operadas esas estancias'.

'No veo como va a ser el método de control en el esquema de que ahora el recurso se entregue a los padres de familia y que sepamos si se atienden o no a los menores', añadió.