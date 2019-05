Apela PRI la resolución del IEE sobre revocación de mandato

Chihuahua— Benjamin Caraveo Yunes, representante del CDE del PRI ante los órganos electorales, presentó el recurso para su revisión por el Tribunal Estatal Electoral; luego del rechazo del IEE a la solicitud de procedimiento de revocación de mandato contra Javier Corral.

El PRI señaló que el pasado 25 de marzo, el ciudadano Óscar Humberto González Aguirre, en uso de la Ley de Participación Ciudadana, solicitó la revocación de mandato del gobernador, ante el Instituto Estatal Electoral.

Fue el pasado 14 de mayo, cuando el Consejo del Instituto resolvió como improcedente dicha solicitud invocando aspectos como el derecho humano a ser votado y permanecer en el cargo por el periodo correspondiente como garantía de seguridad jurídica, además de que en la fecha que gobernador asumió el cargo -octubre del 2016- no existía norma que previera la posibilidad de terminar anticipadamente el mandato mediante la consulta a la ciudadanía.

La Ley de Participación Ciudadana, promovida por el gobernador Javier Corral en abril de 2017, fue expedida por el Congreso del Estado de Chihuahua el 26 de abril del año pasado.

Es importante señalar que no deben sobreponerse los derechos del gobernador -a ser votado- sobre la facultad de los ciudadanos a revocarle el mandato, a no coartar su derecho a una participación efectiva y expresar su opinión de mantenerlo o no en la administración estatal, precisó el PRI en un comunicado.