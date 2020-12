Anuncian huelga de 'brazos caídos' en Cobach

Ciudad Juárez— Bernardo Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres (Cobach), anunció esta noche que irán de "brazos caídos" a trabajar por la falta de pago de aguinaldo y otras prestaciones por parte de gobierno del Estado.

A través de un video, Hernández informó que en el pleno de secretarios generales delegacionales en conjunto con el Comité Ejecutivo Estatal llegaron al acuerdo de continuar con el plan de resistencia a favor del pago de sus prestaciones.

“Es importante precisar que el pertenecer al apartado B de la Ley Federal del Trabajo, el patrón el día de hoy ya incumplió con el pago de nuestro aguinaldo, por lo tanto es muy legitimo nuestro movimiento y continuaremos luchando hasta que se nos pague nuestras prestaciones”; expresó.

El secretario hizo una invitación a los compañeros docentes a no generar la captura de calificaciones de los estudiantes no subir a la plataforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP hasta entonces no reciban hasta el último pago de nuestras prestaciones.

“Al personal administrativo convocarlos a a generar un movimiento de brazos caídos en el cual se participará acudiendo a cada uno de los centros de trabajo sin desarrollar sus actividades cotidianas”, expresó.