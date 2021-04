Anuncia López Obrador cambio a libros de texto

Tomada de Twitter

Ciudad de México— En una visita al poblado de Ayoxuxtla, Puebla, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la modificación a los libros de texto gratuitos, tras acusar que los "teóricos de los oligarcas" los habían cambiado para que se olvidara la historia.

"Los que impusieron las llamadas políticas neoliberales le llamaban 'el fin de la historia'. Decían: '¿Para qué vas a estar ya recordando a los héroes, a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Villa a Zapata, al General Cárdenas? No, no, no, ya no'. Cambiaron hasta los contenidos de los libros de texto, quitaron el civismo, quitaron la ética, entonces, con el triunfo de nuestro movimiento va pa' tras ahora", externó.

El martes, Grupo Reforma publicó que la Secretaría de Educación pretende reelaborar 18 libros de texto de primaria en apenas dos semanas y sin pago a los participantes.

Aunque no precisó detalles sobre los libros, el Presidente afirmó que con su Gobierno inició una nueva etapa donde lugares como esta localidad, donde en 1911 Emiliano Zapata lanzó su Plan de Ayala, serán recordados.