Anuncia ‘El Caballo’ gira por el estado

Chihuahua, Chih.– Alfredo ‘El Caballo’ Lozoya, expresidente municipal de Parral y excandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, ofreció una rueda de prensa para anunciar que no se retirará de la vida pública y que a su criterio, su carrera política se encuentra intacta.

“Mi participación en la política está intacta, no tengo nada que esconder, tengo la firmeza poder decirles que yo no tengo culpa de nada, se comprobó en los tribunales de los Estados Unidos y no tengo por qué esconder la cabeza

Adelantó que luego de ser absuelto por parte de la justicia estadounidense, por las acusaciones del Departamento del Tesoro, presentará una demanda para recuperar las aeronaves que le fueron incautadas como medida preventiva.

Detalló que en su momento entregó una fianza de 500 mil dólares que le será devuelta y aparte, también pagó una multa por el proceso administrativo, mientras que el otro acusado, Luis Rubén Chávez, continúa su proceso por su cuenta.

Alfredo Lozoya anunció que realizará una gira por todo el estado para acompañar a los alcaldes, diputados y regidores con el fin de conocer la situación y las necesidades de la población.