Anuncia Armendáriz depuración en la CEDH

Chihuahua— Basado en la recomendación que emitiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con relación a las fallas del sistema judicial de Chihuahua y de funcionarios vigentes y omisos en el caso de Marisela Escobedo, desde 2013, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz, se comprometió a revisar el caso del visitador Rafael Baudib Jurado, quien fue uno de los jueces que exculpó en su momento al culpable de la agresión de la activista.

“Hay una parte que nos implica directamente y específicamente en la serie de delitos y de trasgresiones que se dieron, y es de público conocimiento que una de las personas que implica este caso labora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

Armendáriz, comentó que se encuentran en pleno proceso de depuración en el organismo público autónomo y detalló que el exjuez ingresó a la Comisión en febrero de 2018, cuando él todavía no ocupaba la titularidad.

“Soy consciente de que me toca la responsabilidad, más allá de en qué circunstancias haya ingresado, en qué contexto, me corresponde a mí analizar el caso. No me gustaría adelantar juicios o adelantar alguna expresión que sea contraria a los postulados que nosotros mismos defendemos”.

Agregó que de momento no adelantarán ni harán pública cualquier decisión al interior y que no será parte de algo indebido, pero sin duda tomará las decisiones que se deban tomar para que en la Comisión se encuentren los perfiles correctos, de acuerdo a la ética y los fines que persigue la institución.