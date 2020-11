Analiza Corral, a distancia, nuevas disposiciones sanitarias

El Diario

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral, quien se encuentra este viernes en el estado de Jalisco presidió vía remota la sesión del Consejo Estatal de Salud, informó esta tarde a través de sus redes sociales.

“En este momento presido la sesión del Consejo Estatal de Salud de #Chihuahua, en la cual estamos intercambiando información y puntos de vista, para tomar los acuerdos sobre las nuevas disposiciones que habrán de aplicar para el combate a la pandemia del SARS-CoV-2 en nuestra entidad”.

El mandatario se encuentra en aquel estado en reunión con la alianza federalista, sin embargo actualmente el nuevo decreto sólo dio por finalizado el supercierre y mantiene la semaforización roja hasta el domingo.

Distintos sectores sociales y sobre todo la iniciativa privada han insistido en que de no relajarse las medidas decenas de negocios se encontrarían en la quiebra. No obstante el gobernador no anunció las nuevas medidas como se habría esperado desde ayer, por lo que permanecen en expectativa.

Hasta el momento no se ha informado cuando se darán a conocer dichas disposiciones que hasta este día se analizan.