Amplían un año prisión preventiva vs Tarín

Chihuahua.- Un juzgado local aceptó extender a un año la medida de prisión preventiva al exfuncionario estatal Antonio Tarín García, en una de las varias causas penales en su contra por presunto desvío de recursos en la administración de César Duarte.

Se trata de la causa 2299/2017, por peculado, ante un posible desvío de 50 millones de pesos mediante una empresa denominada Centro de Acción Empresarial Altea SA de CV, por la cual se le determinó a Tarin la medida cautelar el 11 de julio del 2018 para un plazo de 8 meses, es decir, se le vendería el 11 de este marzo.

Sin embargo, extensión de la medida cautelar la concedió una juez a petición del Ministerio Público y Consejería Jurídica, durante una audiencia intermedia realizada hoy en la Ciudad Judicial, a la que no acudió Tarin y que finalmente se difiró para el 23 de abril.

La juzgadora cuestionó a la defensa de Tarin sobre el no traslado del imputado, por lo que en respuesta el abogado defensor indicó que su cliente prefiere no ser movido para ese tipo de audiencias porque le generan depresión.

Aunque se tenia prevista que en la audiencia se iban a considerar algunas pruebas, la defensa pidió un mes y medio mas para revisar un documento enviado por la Secretaría de la Función Pública por unos estados de cuenta relacionados al caso, y porque no se han localizado a 3 testigos para el caso.