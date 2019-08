Amonestó Ichitaip públicamente al Municipio de Cuauhtémoc

A través de un comunicado, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) amonestó públicamente y estableció una futura multa en caso de que no se atienda la peticiòn de informaciòn sobre el uso y disposición de recurso para unidades oficiales del Gobierno municipal de Cuauhtémoc.

Según el expediente No. ICHITAIP/RR-339/2019, se declaró no cumplida la resolución emitida el 26 de junio por parte del Sujeto Obligado, Municipio de Cuauhtémoc, e impuso al titular de la Unidad de Transparencia una amonestación pública como medida de apremio para dar respuesta a una solicitud de información presentada por un particular.

La información solicitada demandaba la comprobación de los gastos por concepto de compra de gasolina para vehìculos oficiales, las estaciones en las que se suministra el servicio, los contratos con dichas estaciones de servicio, los pagos que se han realizado e información sobre el parque vehicular con que cuenta el Gobierno municipal de Cuauhtémoc y los procesos de licitación con los cuales determinaron qué estación proveería el servicio.

La amonestación pública viene acompañada de un apercibimiento de que, de incumplir nuevamente con la resolución, se aplicará una multa de 150 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (unos 12 mil 700 pesos) a los responsables de dar cumplimiento a la instrucción.

La resolución fue aprobada en sesión ordinaria por las comisionadas Alma Rosa Armendáriz Sigala, María Nancy Martínez Cuevas y Amelia Lucía Martínez Portillo, y el comisionado Rodolfo Leyva Martínez.

El comisionado presidente, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, concedió un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación para cumplir con la instrucción de este órgano garante.