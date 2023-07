AMLO hará lo imposile porque no sea candidata: Xóchitl Gálvez

Chihuahua, Chih.- La aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, con miras a las elecciones presidenciales, Xóchitl Gálvez, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará hasta lo imposible para impedir su candidatura, debido a la amenaza que representa para “las corcholatas”.

Lo anterior, luego del encuentro sostenido con la gobernadora Maru Campos en el restaurant La Casona, donde ambas compartieron experiencias, en particular, la violencia política de género de que han sido objeto.

En este contexto, recordaron que la gobernadora Maru Campos fue objeto de una persecución política emprendida por el exgobernador Javier Corral Jurado, quien primero buscó evitar que fuera la candidata del PAN y posteriormente obstaculizar su triunfo en las elecciones del 2021, mediante una vinculación a proceso penal, misma que fue revocada antes de su toma de protesta.

Campos Galván destacó el apoyo que ha recibido en todo momento por parte de Xóchitl Gálvez, con quien dijo, la une una amistad desde hace varios años e incluso estuvo presente en varios eventos durante su campaña a la gubernatura.

En el marco de una gira de trabajo de dos días en la capital del estado, la aspirante presidencial expresó que es víctima de una violencia política de género ejercida por el presidente de México, pues en varios ocasiones ha dicho que su candidatura es producto de la manipulación de varios hombres, cuando ella se ha esforzado para trascender en la vida pública y política del país.

Expuso que la violencia política de género es cuando una autoridad trata de evitar que una mujer ejerza un cargo público y, ante esto, aseguró que López Obrador hará hasta lo imposible para evitar que sea la candidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República y que, incluso, le habrá de inventar delitos para tratar de desvirtuarla.

“Me voy a defender, esta mujer no se vence, porque no he hecho nada indebido en mi vida, soy una empresaria que genera empleos y eso parece que le molesta al presidente”, expresó.

Dijo que esto es algo que tiene en común con la gobernadora de Chihuahua, quien fue producto de una persecución por parte del exgobernador Javier Corral, razón por la que ambas estarán unidas para trabajar con el objetivo de erradicar la violencia política de género, al señalar que las mujeres tienen la capacidad de sobra y probada para desempeñar cargos públicos.

A su llegada a Palacio de Gobierno, la gobernadora Maru Campos expresó que Xóchitl Gálvez siempre ha sido solidaria con ella, al indicar que también estuvo presente durante su campaña en el 2021.