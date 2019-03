AMLO en Chihuahua: 'No me estoy echando para atrás'

Chihuahua- "No vamos a olvidar a nadie, pero son muchos y muy graves los problemas, no me estoy echando para atrás, sólo es cuestión de afinar la estrategia", expresó López Obrador pues dijo que la cuestión no son los recursos, pues los hay y se afinan detalles para que el dinero llegue directo a la población.

"No vamos a entregar dinero a los intermediarios, eso ya se quedó atrás", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a la entrega de apoyos que llegará directo a los beneficiarios.

Dijo que poco a poco se está transformando al país y que los problemas no se resuelven de la noche a la mañana pero que se habrá de atender a todos los sectores sociales.