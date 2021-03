AMLO dijo verde, López-Gatell naranja... y Estado, amarillo

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Chihuahua– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Chihuahua podría pasar a semáforo en verde, pero después el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que sería naranja... y ayer el Estado declaró a la entidad en amarillo.

En su visita a Juárez del pasado viernes, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el estado tenía posibilidades e indicadores para pasar pronto a la apertura de actividades, según el semáforo de riesgo epidemiológico.

Sin embargo, horas después, en la rueda de prensa que se realiza diariamente en Palacio Nacional, el subsecretario enlistó a Chihuahua entre las entidades con alto riesgo, dejándola en color naranja junto con otros estados.

En medio de los anuncios contradictorios de las autoridades federales, ayer el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, anunció que Chihuahua se mantendrá sin modificación y con las mismas medidas restrictivas del semáforo en amarillo en los próximos 15 días.

Por tercera ocasión en poco más de un año transcurrido de la pandemia por Covid-19, el estado se teñirá mañana de naranja –de riesgo alto– en su semaforización de reactivación económica.

Como pasó el 22 de junio y el 12 de octubre de 2020, según se documentó, la frontera tendrá tal color, pero en esta ocasión sin implementar medidas adicionales de restricciones para el control de coronavirus.

La medida de no hacer modificaciones, justificó el funcionario, es para no afectar la actividad económica, por lo que se mantendrán abiertos los mismos giros permitidos, aforos y horarios que se establecieron previamente, sin embargo, existe el riesgo de que si el comportamiento de la pandemia no mejora, podrían aumentarse las restricciones, advirtió.

“Con la intención de no afectar la actividad económica, seguiremos en todas las actividades en los niveles de operación y aforo, de acuerdo con lo que está publicado en el último acuerdo de hace 15 días”, destacó.

Aunque de forma posterior, a través de boletín el Estado publicó que permanecería la entidad en amarillo, el coordinador de Comunicación Social, Manuel del Castillo, indicó que se trató de un error y será naranja.

“El semáforo es naranja por disposición federal, pero la operatividad es amarilla”, explicó el funcionario, mismo que detalló que esto se aplicará para ambas regiones: Norte y Sur, por un lapso de dos semanas.

“¿Es correcto decir que a partir del lunes el estado de Chihuahua pasa a naranja pero las disposiciones seguirán, como hasta ahora, en amarillo?”, se le preguntó a Del Castillo, a lo que contestó con un “Así es”.

Fernández Herrera señaló en conferencia de prensa que la gente se sigue confiando y relajando en las medidas preventivas.

“Llamo a la ciudadanía a que se cuiden, por favor, con rigor, y no difundan la idea de que con la pequeña cantidad de vacunas que han llegado y aplicado, se está cerca del fin de la pandemia”, dijo.

