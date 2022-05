Amenaza Vitas a clientes; les exigen no poner denuncia

Chihuahua.— Dos paisanos que invirtieron 300 mil pesos en Vitas Financial, denunciaron que fueron amenazados por el gerente de que, “si recurrían a los medios de comunicación los demandarían por difamación”.

Ellos hicieron depósitos en la sucursal Delicias de la financiera, y dijeron que desde el 30 de marzo del presente año han exigido el regreso de su dinero sin éxito.

PUBLICIDAD

Refirieron que en tres ocasiones los directivos de Vitas en la vecina localidad se comprometieron a regresarles su dinero, pero a la fecha, no lo han hecho.

Según archivos periodísticos, Vitas Financial en Delicias abrió sus oficinas el 30 de mayo de 2021. El corte inaugural fue en las instalaciones ubicadas en el libramiento Gómez Morín al que acudieron los socios fundadores, entre ellos Giovanny Hinojos.

Según la información dada a conocer, Vitas se ofertó como una empresa seria en colocación de capital, la cual ofrecía rendimientos del 9 y 10 por ciento mensual, muy por encima del sistema bancario mexicano.

Se desconoce el número de inversionistas que lograron captar en aquella localidad.

Sobre los paisanos que no pudieron recuperar su dinero, trascendió que acudieron a interponer la denuncia correspondiente.

Sin embargo, la Fiscalía de Distrito Zona Centro no ha proporcionado información referente a las medidas de protección que están implementando para prevenir que las personas caigan víctimas de engaños.

Apenas el pasado lunes El Diario dio a conocer los nombres de cinco socios directivos de la empresa colocadora de capital “Vitas Financial” y/o “Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V.”.

El 14 de junio de 2021 los socios de Vitas grabaron incluso un promocional donde invitaron a potenciales inversionistas de Chihuahua a depositar su dinero en esa empresa, bajo la promesa de que “minimizaban riesgos y maximizaban rendimientos”.

El promocional se puede visitar en la dirección electrónica; https://prochihuahua.mx/vitas-financial/, en el cual aparece el director administrativo Jovanny Arturo Hinojos Hernández (cuyo nombre se ha difundido ampliamente), junto a los otros cuatro socios.

Se trata de Francisco Mata Anchondo quien tiene el cargo de director de Plaza Chihuahua de Vitas; Joel Alfonso Salas Martínez, director de Operaciones México; Suiry Chávez Barraza, directora de Integración Comercial, y Alejandro Pérez Tarango, subdirector Comercial México.

En la publicación en la que aparecen sus fotografías –todas bajo una perspectiva de optimismo– los cinco directivos refieren que Vitas “es sinónimo de solidez financiera. Una firma especializada en captación y colocación de capital, brindando una herramienta poderosa y eficaz para fortalecer el patrimonio de sus clientes mediante inversiones diversificadas, para así, asegurar las utilidades del cliente.

Se mantiene en tres demandas ante la FZC

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FZC) reportó ayer que las demandas en contra de la colocadora de capital “Vitas Financial” se mantienen en tres expedientes, mismos que se están integrando.

El Diario publicó que la empresa Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V. cumple dos años y medio de haberse dado a conocer por primera vez en la entidad; sin embargo, a diferencia de Aras Business Group, no cuenta con información pública visible de sus socios, tampoco tiene propiedades a su nombre en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua ni despachos jurídicos que la representen hacia el exterior.

La referida empresa está ubicada en el lujoso edificio Prisma #3000 interior 302 en Distrito Uno, donde en el último semestre prácticamente han desaparecido todas sus promociones de rendimientos mensuales que ofrecía de entre 9 y 10 por ciento a través de sus redes sociales oficiales, mismas que ya han sido suspendidas por los administradores, y sus directivos mantienen una actitud de opacidad ante los señalamientos de riesgo de fraude.

El 3 de marzo de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un comunicado a nivel nacional donde advirtió que Vitas Financial y otras compañías similares, no tienen permiso para captar dinero de inversionistas, por lo que no están reguladas.

Para saber

• Paisanos ‘invirtieron’ 300 mil pesos en la sucursal Delicias

• Desde el 30 de marzo del presente año han exigido el regreso de su dinero sin éxito