Alumnos acusan actos de corrupción en UPN

Nuevo Casas Grandes.- Alumnos que cursan el segundo semestre del Doctorado y el de Maestría en Educación, dentro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPNECH) del Campus de Nuevo Casas Grandes, hicieron una denuncia pública acusando a los directivos de malos manejos y hasta estafa dentro del curso, faltando a toda ética y seriedad institucional.

Pese a pagar 10 mil pesos por semestre, los alumnos se mostraron defraudados porque luego de haber superado el primer semestre del Doctorado, al regreso de vacaciones se encontraron con que la institución les cambió de Coordinadora y nueva maestra de tesis, la cual ni siquiera tiene la temática y es recién egresada, por lo que no tiene las mínimas aptitudes para el puesto y menos para la responsabilidad de formar doctorantes.

De hecho, en el primer semestre solo se llevaron tres materias y una de ellas ya no contó y la nueva Coordinadora del postgrado, Tania Libertad Chacón Bolívar, ajustó un nuevo esquema para calificarlos, desechando todo lo avanzado en el anterior semestre, denunciaron los maestros Sigifrido Viguería y Nora Quintana.

Más aún, en rueda de prensa donde los alumnos expusieron la serie de anomalías dentro de la UPNECH, coincidieron en señalar el pésimo temperamento de Tania Libertad quien es frecuente que se muestre prepotente, grosera y que hasta les golpee el escritorio para llamarles la atención, muy diferente a Norma Rodríguez con quien el Doctorado avanzó con ánimo y sin contratiempos.

“Tengo 30 años de maestra y jamás me había tocado una persona que se dijera “Doctora” e hiciera este tipo de berrinches y tan falta de respeto”, indicó Nora Quintana.

Sin ánimo de perjudicar a nadie, pero sí el de salvar su semestre avanzado, no solo el dinero invertido que es de 10 mil pesos por semestre, el grupo de doctorantes hizo varios intentos tanto en la Dirección como en la propia Rectoría, pero al momento solo han recibido promesas, exponiendo la falta de seriedad institucional tanto del Director como de la Rectora, Graciela Aída Velo Amparo.

“La Rectora se comprometió con nosotros a cambiarnos a la persona de la materia de tesis, no importa que siga la Coordinadora pese a sus berrinches, pero aunque nos lo prometió, las cosas siguieron igual durante el semestre y no se dio ningún cambio, además de que Chacón Bolívar se la pasa enviando oficios quejándose de quienes le caen mal y le contestan de inmediato, mientras a nosotros no nos han contestado ningún oficio, no hay seriedad en esta institución”, se quejaron los alumnos.

Por otra parte, de la Dirección se les quiso dar una solución facilitándole a los alumnos de postgrado asesores, para validarles las materias de la Coordinadora, pero la solución no gustó nada a los quejosos, señalando que ellos no caerán en el mismo juego de cuestionar la institucionalidad ni la legalidad de un curso, pues en ninguna escuela se ha visto que una materia ya cursada quede invalidada para reforzarla mediante otros maestros.

Al final, los maestros que cursan ese doctorado en la UPNECH del Campus de Nuevo Casas Grandes, expusieron su inconformidad de manera pública para que la comunidad vea en manos de quiénes están ahora las escuelas de alto grado, con directivos que juegan con los propios programas institucionales y que se sujetan de manera abusiva a favoritismos sin importar el desarrollo de los alumnos.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx