'Alta participación reduce riesgo de una 'elección de estado'

En la medida que haya una gran participación en el proceso electoral del 2 de junio, se mitigará el fenómeno de una “elección de estado” y la intervención del crimen organizado, sostuvo el presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco.

El líder patronal expuso que el empresariado está expectante de lo que suceda en el país, pues lo que se decida en la elección va a impactar en los próximos 15 a 20 años, de manera que será importante la decisión que se tome.

Apuntó que los empresarios están conscientes del rol que juegan, que es en primer término la participación y, en segundo lugar, motivar la participación de los ciudadanos.

Como Coparmex, dijo, se tiene la meta de lograr el 70% de participación ciudadana, lo que permitiría mitigar una “elección de estado” que significa que las autoridades, principalmente el gobierno federal o estatales, intervengan con recursos público para incidir en los resultados electorales, así como la intervención de grupos del crimen organizado.

Expuso que si bien en el estado de Chihuahua no se tienen las manifestaciones de violencia en contra de aspirantes a ocupar cargos como se han dado en otros lugares del país, no significa que no se puedan presentar este tipo de situaciones, sobre todo en la zona serrana en donde se tiene conocimiento que se ha registrado actividad del crimen organizado.

“Es un tema de preocupación que tienen las autoridades electorales en el radar, sin embargo, hasta este momento no se tienen indicios de que pudiera haber una intervención sistémica de los grupos criminales en la elección”, dijo.

El líder empresarial pidió que la autoridad electoral funja con su rol de árbitro, que sancione en el momento que ocurran situaciones fuera del marco legal, “esperamos un apego a los lineamientos y que ayuden a llevar una elección tranquila y en paz”, dijo.

Apuntó que se tiene confianza en la autoridad electoral tanto a nivel federal como local y se espera que cumpla con su función.