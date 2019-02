Alianza Feminista exige prisión a padre Aristeo

Chihuahua— La Alianza Feminista de Chihuahua exige a las autoridades encargadas de la impartición de Justicia revocar el proceso contra el padre Aristeo Trinidad Baca, acusado de violación y abuso sexual agravado a una menor, para que lleve el proceso en prisión y no en arraigo domiciliario.

En su posicionamiento hacen un extrañamiento y piden una investigación al Juez de Control Félix Aurelio Guerra por el resultado de la revisión de las medidas cautelares, que fue el otorgamiento de prisión preventiva domiciliaria.

Asimismo piden a jueces y juezas y a la Fiscalía de la Mujer, no doblar las manos ante estas presiones y mantengan su compromiso de velar por la justicia y la laicidad del Estado además exigen la garantía de no repetición.

“No es posible que el Poder Judicial envíe este mensaje de impunidad a la sociedad, pues ya está más que demostrado que lo que la tiene postrada es esa pandemia que permea todos los ámbitos sociales y que la iglesia no es la excepción”, difundió en un comunicado la agrupación.

Agregó que “es la manera poco ética de jueces que aprovechan su cargo para beneficiar y dar veredictos de privilegio que indignan y preocupan y hacen pensar que estos sucesos son una muestra más del poder de la iglesia, que no está dispuesta a ceder y funge siendo una cueva protectora de maldad y de violación a los derechos humanos”.

Consideró que la medida cautelar otorgada al sacerdote “es una bofetada, no solo para la familia de la víctima, sino para todas las familias que tienen en su haber sufrimientos por la misma causa”.

Agregó que la medida “pone en tela de juicio la imparcialidad de la justicia que se ejecuta, manda el mensaje de que los niños y niñas pueden ser violentados en sus derechos humanos, contribuye a la creación de un clima de 'permisividad' en la comisión de delitos sexuales dirigidos a mujeres y niñas”.