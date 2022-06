Alexa, una de las 66 menores desaparecidas

Chihuahua.– Más de 60 familias en el estado viven en la zozobra de no saber del paradero de sus hijas. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el 2021 y lo que va de este año, 66 niñas y adolescentes se encuentran en calidad de desaparecidas.

Según las estadísticas de la dependencia, durante el 2019 se registraron 19 casos de niñas y adolescentes con reporte de ausencia; de ellas, dos son de 0 a 11 años y las otras 17, de 12 a 17.

En 2020 fueron 27 las víctimas, cinco de ellas de 0 a 11 años y 22 de 12 a 17, dando un total de 46 en esos dos años.

Las 66 ausencias registradas en los últimos 18 meses representan un incremento.

Joanna y Yeimi son parte de la estadística

Joanna Paola Romero González y Yeimi Michelle Marta Pineda, de 15 y 17 años respectivamente, tienen una cosa en común, y es que ambas se encuentran desaparecidas.

Desde el 9 de mayo del 2019 los familiares y amigos de Joanna desconocen su paradero.

Ella salió del Cbtis 114 en la colonia Casas Grandes de Ciudad Juárez y ya no respondió su teléfono ni volvió a casa.

Yeimi Michelle Marta Pineda fue vista por última vez en agosto del 2021 en la colonia Los Álamos en el municipio de Aldama.

Alondra, la niña de 9 años que no hay que olvidar

Alondra Nolasco Corpus, de nueve años, desapareció de su cama la madrugada del 18 de septiembre de 2017 y hasta la fecha no se sabe nada de ella ni del presunto responsable, Ramiro C. C., abuelastro de la menor.

Su madre, Jessica Corpus, la buscó sin cansancio hasta el 14 de octubre del año pasado, día en el que perdió la vida a causa de una enfermedad que la mantenía hospitalizada.

Cuando ocurrieron los hechos, el abuelastro de la niña tenía 48 años y fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM); fue entrevistado como uno de los sospechosos, pero se determinó que no había resultados o evidencia y decidieron dejarlo en libertad.

Ramiro C. huyó del estado y de acuerdo con publicaciones periodísticas los agentes investigadores mencionaron que se habría ido a Sinaloa.

Como parte de las estrategias de la FEM, desde hace tiempo se ofrecen 100 mil pesos a quien brinde información que permita dar con el paradero de Ramiro C.

Alondra, Joanna y Yeimi, Alexa y otros cientos de niñas y adolescentes no han vuelto a casa y, pese a que la autoridad dice trabajar arduamente en su localización y en tenerlas plenamente identificadas, en el portal oficial de la FGE no hay un reporte real de las víctimas.

Al ingresar, existen pesquisas de años atrás o que ni siquiera se han subido, y hay otras cuantas más que, aunque ya fueron localizadas, no se han dado de baja.

Alexa, el caso más reciente

Alexa, de 13 años, fue sustraída de su domicilio la madrugada del pasado lunes, pero no sólo eso, sino que minutos antes el presunto responsable, Pablo Gerardo G. M., alias “El Yayo”, le disparó en repetidas ocasiones a la madre de la niña, quien tuvo que ser trasladada a un hospital.

La FGE informó que “El Yayo” cuenta con una investigación abierta por delitos de índole sexual. Además, de acuerdo con datos periodísticos, Pablo Gerardo ya había participado en otros actos delictivos, entre los que se encuentra el homicidio de Yesenia Rodríguez Barrera, y un homicidio en grado de tentativa en perjuicio de un hombre.