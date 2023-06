Alertan por fraudes en regularizaciones

Nuevo Casas Grandes.- Autoridades del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) advirtieron a los propietarios de vehículos “chuecos” que no se dejen defraudar por páginas que se hacen pasar como autorizados para el trámite, pues varios usuarios ya han sido estafados al depositar el dinero para regularizar su vehículo.

“En las últimas semanas hemos canalizado a la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Chihuahua para que se haga de las investigaciones el Departamento de Ciberseguridad, alrededor de seis casos de personas que vinieron a realizar su trámite pero no tenemos registrado su pago”, señaló el jefe de Oficina de Repuve, César Guillermo Márquez Villa.

PUBLICIDAD

Para los usuarios que se confunden con algunas de estas páginas, es decepcionante llegar a la oficina de Repuve y no estar registrados, ya que al ingresar a un navegador, hallaron alguna de estas páginas que se dedican a defraudar a las personas, por lo cual llenaron formatos para cumplir con el requisito y concluyeron realizando el depósito de los 2 mil 500 pesos.

Se reveló que los depósitos se han realizado a una cuenta particular que no pertenece al sistema del Repuve, pues ni siquiera depositan en una cuenta bancaria sino en una de OXXO, por lo que el supuesto número de cita y fecha que se le da al usuario en esa página no existen en realidad.

En ese sentido, Márquez Villa recomendó a los solicitantes que acudan directamente al módulo del Repuve, en donde les realizan el trámite de manera gratuita para que vayan al banco a pagar y regresen a terminar su trámite para la nacionalización del vehículo usado de procedencia extranjera.

Al igual que el problema de las páginas fraudulentas, el funcionario de Repuve advirtió a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como “chuecos”, que no confíen en otras personas para que les realicen el trámite que es gratuito, ya que han acudido personas que sí tienen cita pero para eso, pagaron hasta 5 mil pesos cuando cualquiera con acceso a una computadora puede realizarlo.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx