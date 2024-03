Alcaldesa nos aplica la burocrática: De la Peña

Chihuahua.- “La alcaldesa nos aplica la burocrática, nos está dando largas, pero vamos a insistir”, dijo el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, ante la negativa de la presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escontrías, para transferir la facultad de vialidad y tránsito al Estado.

El funcionario explicó que la autoridad local no tiene Policía Municipal y el la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no puede tomar el mando de vialidad, por ser una facultad de la administración de NCG, por lo que actualmente no existe ese servicio en el municipio, hasta que sea firmado un convenio de coordinación temporal.

Desde que fue establecida la municipalización de dichas funciones en el artículo 115 de la Constitución, la autoridad estatal, mediante convenios de coordinación, se hace cargo de vialidad en tres municipios del estado, Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga.

La máxima norma nacional establece que los municipios deben hacerse cargo de la responsabilidad de brindar seguridad vial, lo que incluye ordenar la circulación vehicular, definir infracciones y aplicar sanciones a los conductores que incumplan con las leyes de tránsito, además de atender los accidentes que se registren en las calles.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que los municipios soliciten el apoyo del Gobierno del Estado en caso de no poder contar con lo necesario para tomar esta responsabilidad, lo que en el caso de Chihuahua se ha aplicado en tres de los 67 municipios, donde la autoridad municipal, mediante la firma de un convenio, cede provisionalmente esa facultad.

En este marco, la desaparición de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes, en mayo del año pasado, derivó en la falta de una autoridad a cargo de la vialidad y el tránsito, dado que ello dependía de la corporación.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que realiza las funciones de la Policía Municipal en NCG, solicitó a la alcaldesa Edith Escárcega la firma de un acuerdo para realizar las labores correspondientes a vialidad y tránsito, mediante la Policía Vial, la cual tiene listas unidades y elementos para comenzar a brindar el servicio.

Sin embargo, la alcaldesa se ha negado a firmar el acuerdo, según lo reveló el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, en una visita a la comunidad realizada el pasado jueves.

Cuestionado al respecto, el secretario de Gobierno informó que el ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes ya aprobó la transferencia de las facultades para que sea el Estado el que asuma las funciones de vialidad, pero que es la alcaldesa quien aún no ha firmado ese acuerdo.

“El tema en Nuevo Casas Grandes es que no se ha dado la facultad al estado para las tareas de vialidad. Aparentemente ya se aprobó por el cabildo la transferencia de estas facultades en materia de vialidad de manera temporal, sin embargo hasta donde yo sé lo que falta es plasmar esa autorización en el convenio físicamente”, dijo. “La presidenta municipal está aplicándonos la burocrática, como se dice coloquialmente, es decir, ya tiene la aprobación del cabildo, ya está listo el formato del convenio y lo que no ha hecho es firmarlo”.

Indicó que el Estado buscará a la alcaldesa para que agilice este trámite, porque además, no debe ser un problema entre la administración estatal y administración municipal, pues lo que busca el Gobierno del Estado es ayudarle al municipio.

“Como nosotros actualmente no tenemos las facultades y ella no tiene policías por las razones que todos sabemos, pues entonces no hay quien atienda el tema de vialidad y los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de esta falta de decisión por parte de la autoridad municipal”, criticó finalmente.