Alcalde de Parral entrega más de 17 mil uniformes y calzado

Parral.- Ya van tres años del Programa Municipal de Uniformes Gratuitos y quiero invitarlos a que defendamos este tipo de programas para que no vuelvan a decir los gobernantes que el dinero no alcanza y que no se pueden hacer programas para toda la ciudad.



Así se pronunció el Alcalde, Alfredo Lozoya Santillán, quien acompañado de su esposa Sol Sánchez, y directivos de educación, puso en marcha la entrega de más de 17 mil uniformes escolares nuevos y calzado, que habrán de beneficiar a las 101 escuelas, entre preescolar y primaria de Parral, por tercer año consecutivo.

“Gracias por estar aquí y hacer posible este programa, ustedes son la prioridad de mi Gobierno échenle muchas ganas a la escuela, porque muy pronto ustedes serán quienes van a tomar las decisiones” refirió el Edil.



Lozoya Santillán, agradeció la colaboración del sector educativo, incluidos los directores y profesores, pues destacó, sin su ayuda Parral no contaría en este momento con el importante programa que refleja una inversión superior a los 13 millones de pesos en educación.



Hizo especial reconocimiento al empeño puesto por los padres de familia, no solo para que sus hijos tengan uniformes y zapatos para la escuela, sino también para hacer las mejoras que se necesitan en los centros educativos con el Fondo de Infraestructura adjunto al programa.



“Esta es la forma en que nunca más en Parral una niño o niño, serán discriminados por el simple hecho de no contar con un uniforme y unos zapatos limpios”, consignó el Presidente Municipal de Parral.



Durante el evento se llevó a cabo la entrega simbólica de uniformes y calzados a varios alumnos presentes en el Gimnasio Municipal, de entre las escuelas Federico Stallforth, Niños Héroes, Leona Vicario, 8 de Mayo y María de la Cruz Reyes.