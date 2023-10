Al alza, tasa de trabajo infantil

Entre 2019 y 2022 el porcentaje de niñas, niños y adolescentes (NNA) entre cinco y 17 años de edad que participan en una o más formas de trabajo no permitidas en el estado de Chihuahua aumentó de 9.5 a 10.1 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional, la cifra es de 13.7 por ciento, 1.7 por ciento más que en 2019, lo que representa un aproximado de 3.7 millones de NNA en ese rango etario que trabajan en condiciones prohibidas o perjudiciales para su desarrollo.

El Inegi precisó en el comunicado de prensa sobre esta encuesta que la definición utilizada de trabajo infantil incluye una o más formas de trabajo no permitidas, como producción de bienes y servicios destinados al mercado u ocupaciones de sectores económicos, lugares o actividades peligrosas.

Asimismo, se consideran ocupaciones peligrosas para quienes tienen edad para trabajar según la ley, personas mayores de 15 años. Dichas ocupaciones incluyen la producción agropecuaria para autoconsumo, construcción, minería e industria química, así como aquellos que exponen al fuego, humedad, ruido, herramientas, químicos o residuos peligrosos, o los que se desarrollan en bares, cantinas, minas, andamios y depósitos de basura.

Chihuahua es el decimoprimer estado de la República con menor tasa de trabajo infantil, por debajo de Ciudad de México (que presentó 4 por ciento), Coahuila (6.4%) y Baja California (6.5%). Considerando la frontera norte del país, Chihuahua es el quinto, apenas por encima del 10.6 por ciento de Sonora.

Estas cifras incluyen tanto a quienes realizan ocupaciones no permitidas (entre las que se encuentran las peligrosas o por debajo de la edad mínima), y la realización de quehaceres domésticos no remunerados en el propio hogar pero en condiciones no adecuadas (como horarios prolongados o exposición a riesgos).

En Chihuahua, la tasa de ocupaciones no permitidas es del 5.1 por ciento de población entre 5 y 17 años, mientras que de 5.7% en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

En el país, los menores de edad que trabajan lo hacen mayormente por gusto o sólo por ayudar, aunque la segunda opción más recurrente es para ayudar con los gastos de su escuela o los propios.