Al alza, casos de neumonía en el año en el estado

Chihuahua.- El estado de Chihuahua presenta un acumulado de 4 mil 340 casos de neumonía y bronconeumonía durante este 2023, lo que representa 553 casos más que el mismo periodo del 2022, cifra que posiciona al estado entre los primeros lugares que presentan mayor incidencia en México, según datos proporcionados por Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Ante ello el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, exhortó a la población a tomar medidas preventivas contra esta y otras enfermedades propias de la temporada.

Según el informe de vigilancia epidemiológica hasta la semana 44, principios de noviembre, eran 2 mil 240 hombres y 2 mil 100 mujeres las que habían presentado esta enfermedad. En este sentido y ante los cambios de temperatura el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población a seguir medidas de promoción a la salud para prevenir enfermedades respiratorias como neumonía, síndrome gripal y bronquitis, así como la exacerbación de padecimientos como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que son más comunes por el frío.

El jefe de Área Médica de Envejecimiento, Enfermedades Crónicas y Neurodegenerativas de la División de Excelencia Clínica, Edgar Vinicio Mondragón Armijo, recomendó acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) para realizarse un chequeo Prevenimss y actualizar el esquema de vacunación, en particular aquellas que previenen influenza, Covid-19 y neumococo, de acuerdo al grupo de edad y factores de riesgo.

Señaló que es importante mantener el control adecuado de los padecimientos crónicos, no automedicarse, alimentación saludable que incluya la ingesta de cítricos o complementos de vitamina C, abrigarse en días fríos, cubrir nariz y boca ante cambios de temperatura, estornudo de etiqueta, lavado de manos y evitar tocarse el rostro con las manos sucias.

Respecto al uso de cubrebocas, dijo que si bien no es obligatorio, es aconsejable su uso en lugares públicos y en aquellos que pueden presentar aglomeraciones, ya que reduce la posibilidad de contraer alguna infección respiratoria.

El doctor Mondragón Armijo destacó que estas medidas son de particular importancia en población infantil, personas mayores, y en quienes cursan enfermedades respiratorias o crónicas como diabetes, hipertensión arterial, de tipo cardiovascular o respiratoria, ya que en caso de contagio, puede presentarse de manera más grave.

Resaltó que es de esperarse un incremento en los casos de enfermedades respiratorias en menores de edad, en particular influenza, debido a que una proporción importante de niñas y niños permanecieron en casa durante la pandemia por Covid-19, por lo que comenzaron a desarrollar inmunidad a partir de la nueva normalidad en la que conviven con otros menores en escuelas y espacios públicos.

Señaló que esta situación se refleja en lo que vive China, con un incremento casos de una neumonía atípica, que al momento no ha mostrado ser grave y que la evolución de los menores es en lo general buena; “no ha habido una alta mortalidad y no parece tratarse de un nuevo virus pan dé mico, esto puede deberse a la naturaleza propia de la inmunidad que no tuvo la población infantil en los años pasados”.

El especialista del Seguro Social indicó que ante la presencia de síntomas respiratorios como abundante flujo nasal, tos persistente, expectoración mucosa (flema) que pasa de ser blanquecina a un color amarillo verdoso, y fiebre, se debe acudir a recibir atención médica en forma oportuna con el médico familiar.

Añadió que sí los síntomas son más graves, es decir, que comiencen a progresar y se acompañen de sensación de falta de aire, mayor producción de flema, fiebre en aumento, y ante todo, si se presenta mayor esfuerzo al respirar con hundimiento de los espacios intercostales, se debe solicitar atención en las áreas de Urgencia, ya que puede tratarse de neumonía o alguna infección respiratoria que requiere atención inmediata.