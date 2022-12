Ajustará IEE tareas tras aprobación del ‘Plan B’

Ciudad Juárez.— La jefatura del Instituto Estatal Electoral (IEE) ordenó a sus áreas administrativas planear una restructuración de sus operaciones, luego de que el Senado aprobó el “Plan B” de la reforma electoral el miércoles.

Si bien, con esta reforma, los organismos electorales locales como el IEE no desaparecen, el nuevo planteamiento incluye la adecuación de sus estructuras para establecer su aparato al mínimo, desapareciendo áreas completas de operación, además de la prohibición de que cuenten con oficinas regionales como la que se planea instalar en Juárez.

PUBLICIDAD

“Tenemos que repensar todo nuestro sistema. Desde la semana pasada pedimos a nuestras áreas que fueran viendo en qué medida la reforma impacta sus tareas para que el próximo año tengamos reuniones que tengan como finalidad planear la restructuración”, adelantó el consejero electoral del IEE, Luis Gutiérrez Ruiz.

La reforma aprobada en el Senado regresará a la Cámara de Diputados y se prevé que cruce por procesos de impugnación que pudieran alargar su publicación hasta enero próximo.

“Se prevé que de las áreas operativas que tenemos actualmente, se unifiquen y queden solamente dos: el tema administrativo y la organización y capacitación; además, la oficina en Ciudad Juárez no se podría concretar, ya está en concurso público y es probable que se vaya a tener que echar para abajo”, consideró.

“Es bastante seguro que tengamos que hacer esta reestructuración institucional, tenemos que ver cómo vamos a distribuir las tareas”, reconoció.

El funcionario electoral dijo que falta conocer cuál sería el ejercicio presupuestal al que tendrá acceso el instituto, si viene alguna especie de previsión que haga referencia a la necesidad de que exista un máximo de personas en la institución y la restructuración, ya que en este momento no existe un proyecto.

El paquete aprobado anula el Servicio Profesional Electoral y, con un nuevo estatuto, fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales. Incluso podría haber la eliminación de 760 plazas de un total de 792 funcionarios. Se suprimirían unos mil 200 puestos relacionados con el trabajo de campo y la instalación de casillas.

“Les doy las gracias a los senadores, y ahora significa que se va a mejorar el sistema de elecciones. Entonces, como no se puede reformar la Constitución, es una reforma acotada limitada para no violar la Constitución y sólo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, el que haya autoridad en el manejo del presupuesto del INE, porque tenían, tiene un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos. Que con esta reforma es para que se haga más con menos”, comentó López Obrador.