Ahorra UACH 403 mp al ganar amparos

Chihuahua.- La Universidad Autónoma de Chihuahua logró asegurar un ingreso de 403 mil pesos al ganar tres amparos tramitados por 96 alumnos contra el pago de inscripción, de acuerdo con información del Área de Comunicación Social.

Los alumnos aún pueden solicitar una revisión de amparo, pero en caso de que utilicen este recurso legal, deberán pagar los 4 mil 200 pesos de cuota de inscripción; a la fecha la Universidad ha sido notificada de mil 250 amparos solicitados por estudiantes.

El jueves de la semana pasada la Universidad Autónoma de Chihuahua ganó el primer juicio de amparo contra un alumno que había recurrido al recurso legal para no pagar la cuota de inscripción, en la resolución emitida por el juzgado federal, quedó establecido que la gratuidad de la educación que exige el solicitante no es posible aplicarla ya que la instancia federal no ha cumplido con la creación de un fondo que compense el no recibir el recurso de las inscripciones.

En la explicación de la sentencia del primero amparo ganado por la Universidad, el juzgador federal indica que la gratuidad de la educación superior será de manera gradual, conforme a lo indicado por la reforma al tercero constitucional efectuada el 15 de mayo de 2019. La resolución señala aspectos incluidos en una jurisprudencia emitida el 9 de febrero de este año sobre este tema.