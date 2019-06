Ahorcan descuentos a empleados de la Fiscalía

Chihuahua— Empleados de la Fiscalía General del Estado denuncian las malas condiciones laborales a que se enfrentan, además de percibir solamente el 61 por ciento de su sueldo normal, ya que las deducciones los ahorcan.

En el documento hicieron saber su inconformidad y decepción por la administración estatal actual, primeramente por la sobre saturación de trabajo relacionado debido a la falta de elementos, quienes tienen jornadas laborales extensas, ya que trabajan más de 12, 15 o 20 horas diarias.

Asimismo se quejaron de descuentos de Ichisal, que no tendrían problema si tuvieran medicamento; Pensiones, que es un fondo de ahorro pero que al ser despedido no se los dan integro; además de descuentos mensuales para la Cruz Roja y para el sorteo Amanecer Millonario.

Un funcionario que gana alrededor de 4 mil 500 pesos por quincena, tiene deducciones de alrededor de 2 mil 500 pesos a ese pago.

Aunado a lo anterior, se les otorga una compensación, con la intención de nivelar el sueldo, sin embargo este también tiene una deducción de un impuesto, el cuál no se sabe a donde va, porque es la primera vez que implementan este descuento a esta gratificación.

“Nos parece absurdo que se nos comisione alguna diligencia fuera de la ciudad y por no checar nos descuenten el día, apenas este pasado día 31 de mayo a compañeros les llegaron más de 2 mil pesos de descuento que es ridículo, porque no podemos llegar 10 o 15 minutos tarde, pero si debemos de tener la “camisa bien puesta” para doblar turnos sin recibir horas extras”, señalan.

Manifestaron que no se tienen vehículos para los operativos, por lo que algunos elementos usan sus autos particulares incluyendo la gasolina, además de comprar balas porque la dependencia no las otorga.

Agregan que no quieren pagar con sus salarios el déficit económico con el que cuenta el estado, porque no es justo, incluso dicen que no se olvide que los policías están cayendo constantemente, porque no reciben lo mínimo necesario para el desempeño de su peligrosa labor.

“Caímos en la habladuría de nuestro gobernador cuando nos citó en el centro de convenciones y pomposamente nos habló de aumentos salariales que fueron mentiras ya que no se ha recibido ningún aumento al salario, ayuda para las viviendas vía Infonavit que también solo se quedó en palabras, entre otros beneficios que jamás se cumplieron”, recalcaron.