Ahora ‘saltan aviadores’ en Desarrollo Rural

Chihuahua– La secretaria de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Lilia Guadalupe Merodio Reza, denunció ayer públicamente que se han encontrado múltiples irregularidades en la revisión que han hecho a esa dependencia, y anunció que se levantarán actas administrativas y penales ante evidentes actos de corrupción en la pasada administración, encabezada por el exgobernador Javier Corral.

Entre las anomalías, destacó que los auditores internos han encontrado decenas de “becarios” y/o “aviadores” que cobraban sin trabajar, como lo hizo público esta semana la gobernadora María Eugenia Campos Galván en la Secretaría de Desarrollo Social.

Falta de manuales y análisis de los puestos, así como de los inventarios de vehículos y la maquinaria, hasta un manejo discrecional del presupuesto por parte de nueve personas de diferentes áreas, quienes hacían compras y adquisiciones de manera directa con la autorización del anterior secretario René Almeida Grajeda, son las irregularidades que ha encontrado la nueva administración estatal.

En entrevista concedida a El Diario el pasado viernes, en las instalaciones de la Base Aérea Mexicana (BAM) número 13, a un costado del aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua, la secretaria de Desarrollo Rural, Lilia Merodio, señaló que es una tristeza lo encontrado en el área a su cargo.

“Primero, es una tristeza que la administración anterior no contara con manuales de organización dentro de las dependencias. En Desarrollo Rural no hay absolutamente nada, no hay un perfil siquiera del puesto de los empleados, ni un análisis del mismo. No hay un diagrama de flujo para saber cuáles son las actividades y funciones del personal, estamos nosotros actualmente haciendo entrevistas directas con cada uno de los empleados que tiene esta secretaría y donde hay un gran desorden administrativo”, dijo.

“Imagínense” –agregó–, “había nueve personas autorizadas para manejar el presupuesto de toda la secretaría; por ejemplo, el Departamento de Mecanización por una instrucción directa que le dio el secretario anterior llevó su administración aparte y así pasaba lo mismo en otras áreas, todo de manera discrecional.

Entonces eso ya lo están revisando los abogados y auditores en cuanto a todo lo que van a hacer, nuestras observaciones a esta entrega-recepción, y que la próxima semana estaremos en el plazo legal para mandar los oficios a la Secretaría de la Función Pública y solicitar las revisiones al manejo de presupuesto a los inventarios de los vehículos.

Por ejemplo, en este momento los vehículos que usa el personal, pues no tiene ninguno de ellos siquiera asignado un resguardo. Entonces hay un gran desorden administrativo que es el que estamos recibiendo y como lo ha dicho la gobernadora María Eugenia Campos, vamos a poner orden en casa”, mencionó.

La funcionaria estatal abundó que en la subsecuente semana estarán emitiendo un informe detallado del estado en que recibieron la Secretaría de Desarrollo Rural, las condiciones, y sobre todo se solicitará información a los anteriores funcionarios.

El Diario (ED): Secretaria, ¿encontraron ustedes en sus revisiones becarios y/o aviadores en la Secretaría de Desarrollo Rural, como lo denunció esta misma semana la gobernadora Maru Campos en Desarrollo Social?

Lilia Merodio (LM): Lo que nosotros estamos haciendo es que mandamos un oficio al secretario de Hacienda para que nos manden personal y cheque junto con nosotros, para poder hacer directamente las entrevistas a cada uno de los empleados que laboran hoy en día aquí, porque hemos encontrado que había gente que no ha ido a trabajar.

Los hemos ido dando de baja en estos días, pero ante el llamado para que nos digan qué actividades hacían y cuando uno les pregunta (sic) qué es lo que hacían, no nos dicen absolutamente nada.

¿Esto qué quiere decir? –cuestionó Merodio–, que se manejaba una nómina discrecional, pero sobre todo un manejo muy opaco del presupuesto, que eso por supuesto que trae un daño al erario público.

Simplemente en el Departamento de Mecanización no sabemos cuánta maquinaria hay, ni en qué estado se encuentra y lo que estamos haciendo ahorita es girando oficios para que ya no usen los vehículos.

En este momento estoy citando a todos los residentes y pidiendo el apoyo de la Secretaría de Hacienda, al titular José Granillo, para que hagan exámenes psicométricos a todos los trabajadores de esta secretaría.

ED: Entonces, ¿cuál es el número estimado de personas que han encontrado ustedes que cobraban y que no trabajaban?

LM: Mira, por ejemplo, en esta semana llamamos a diez personas y no sabían qué decirnos, eso significa que era gente que cobraban y devengaban un sueldo. Incluso encontramos a dos personas ahí relacionadas con la esposa del exgobernador Javier Corral que los tenían prácticamente becados, pues la misma gente de la dependencia te dice que no iban a trabajar. Entonces ya los dimos de baja.

ED: Secretaria, ¿cuándo formalizarían todas estas irregularidades y procederían de manera legal?

LM: Estamos dentro del plazo legal que tenemos como entrega-recepción, esperamos la próxima semana, entonces estamos en la etapa de reunir todas estas observaciones y sobre todo solicitando información al antecesor (René Almeida) que en la Ley de Responsabilidades del Servicio Público por supuesto que hay sanciones si no presenta la información que le va ser solicitada, porque en la etapa de entrega y recepción el arquitecto Mario Contreras le emitió una serie de documentos y oficios, pero nunca hubo respuesta de ellos, entonces hay una grave omisión, y como ha dicho la gobernadora Maru Campos, vamos a ir tanto por actas por la vía administrativa como por la vía penal.

Nepotismo con aviadores en Desarrollo Rural y otras dependencias

Desde el 25 de abril de 2017, El Diario documentó casos de nepotismo dentro de la administración del ahora exgobernador Javier Corral, con una red de familiares del mandatario y de su esposa, Cinthia Chavira Gamboa, así como de otros funcionarios de primer nivel de su administración.

En la Secretaría de Desarrollo Rural, se encontraba asignado sin funciones fijas Carlos Alejandro Silva Carrasco, dentro del Departamento de Ganadería; él resultó esposo de una hermana de Cinthía, Yadira Zelene Ortiz Gamboa, quien a su vez era reportada como trabajadora del Despacho del Ejecutivo.

No solo en Desarrollo Rural se documentaron casos de aviadores o de nepotismo, al tener en la nómina como funcionarios a familiares.

También aparecieron los hermanos y primos de Cinthia Chavira, Jorge Antonio y Ramón Alberto Gamboa Armendáriz, asesor técnico en la oficina del director de Gobernación y coordinador de Recaudaciones de Rentas en el estado, respectivamente.

hbarrientos@diarioch.com.mx