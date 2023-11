'Ahora hay delincuencia más pobreza en la Tarahumara': Gálvez

Cuauhtémoc, México.- Tras reforzar su seguridad en su visita a la ciudad de Cuauhtémoc, puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, lamentó que en esta zona de Chihuahua la delincuencia se sumó a la pobreza.

Gálvez fue cuestionada sobre los problemas que enfrenta la zona serrana de Chihuahua, como la hambruna, la tala inmoderada ilegal y el narcotráfico.

Recordó que participó en la electrificación de la alta y baja Tarahumara, a donde acudió en 18 ocasiones cuando fue funcionaria pública federal, tiempo en el que se avanzó en carreteras e infraestructura.

"Pero sí me da mucha tristeza ver cómo se ha abandonado, porque antes había pobreza, ahora hay delincuencia más pobreza, y creo que aquí el gran tema en esta región es cómo le hacemos para entrarle con todo a poner en orden, a sacar a la delincuencia de esta zona, no podemos seguir con abrazos", dijo.

"Tenemos que tener una estrategia clara de seguridad, policías municipales, estatales y federal, pero el gobierno federal tiene que entrar de lleno".

Afuera de una quesería tradicional menonita, a la que asistió antes de encabezar un acto de precampaña, Gálvez afirmó que la marginación de la Tarahumara se puede ir resolviendo, aunque no es fácil.

"Se había avanzado muchísimo, pero necesitamos trabajar el tema de la seguridad", insistió.

Cuestionada sobre el reforzamiento de su seguridad, dijo que es porque su equipo así lo valoró.

"Pues es que ellos saben dónde; como ven ustedes en algunas zonas ando con un par de personas y pues ellos saben de antemano que esta es una zona más complicada y bueno yo como lo dije desde el primer día, pues yo me dejo asesorar", declaró Gálvez a pregunta expresa sobre su seguridad fortalecida. Yo puedo decir una cosa, pero pues el Ejército sabe perfectamente que esta es una región donde hay un problema grave con la inseguridad".

La aspirante presidencial recordó que cuando era funcionaria pública viajó sola a la Sierra Tarahumara.

"Estuve en Basíhuare, en Basaseachi, en Norogachi, en Sisoguichi, en La Junta, o sea yo venía y entraba a la Sierra Tarahumara y conozco cuál es la problemática (...) y la solución a esta problemática es una mujer que tenga la fuerza, la capacidad y el corazón para entrarle a resolver los problemas de inseguridad".

Mujer de tierra

La precandidata del Frente integrado por el PAN, PRI y PRD consideró que la infraestructura de las carreteras federales en Chihuahua es grave, lo cual ha palpado durante la gira que inició desde el lunes pasado por el estado, donde además ha recogido testimonios de las necesidades del campo.

"Yo soy una mujer de tierra, yo soy una mujer de entrar en contacto con la gente, de hablar con la gente y aquí la problemática por ejemplo en esta zona tiene que ver otra vez con el campo, pero sobre todo por ejemplo los agricultores lo que piden es poder poner paneles solares con este solazo y poder ser autosuficientes en energía; el gobierno no los deja, no los deja, les vende energía muy cara", sostuvo.

Gálvez refirió que aquí casi toda la agricultura es por pozo y el problema más grave es el bombeo, por lo que el tema tiene que ver con apoyos al campo y con la seguridad.

'Se les cae la cara de vergüenza'

Gálvez fue cuestionada respecto a que Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, dijo que no iría a Acapulco ni a Coyuca de Benítez porque hasta ahora no hay condiciones adecuadas.

"Pues no hay condiciones porque el Gobierno abandonó a la gente de Acapulco y de Coyuca; de verdad, es increíble", aseveró.

Gálvez recordó que caminó cuatro kilómetros con la gente de comunidades de Coyuca de Benítez.

"¿Cuál es la diferencia? Pues que yo me puse a trabajar y la gente lo que quiere es que te pongas a trabajar; ahí están las brigadas, ya levantamos varias estructuras que cayeron sobre las casas y con muy pocos elementos", aseveró.

"Imagínate todo el poder que tiene el Gobierno federal para convocar, para mandar gente, para mandar maquinaria ¿Cuántas escuelas en Acapulco no pudieron entrar en operación porque están devastadas? Entonces la verdad es que no van a ir porque se les cae la cara de vergüenza de haber abandonado a la gente de Acapulco y de Coyuca", sostuvo.

Frontera porosa

Respecto a qué puede hacer el Gobierno federal para solucionar el problema de la migración, Gálvez dijo que la Federación no le pone recursos a los albergues y que las organizaciones de la sociedad civil lo hacen como pueden.

"Yo he estado en varios campamentos de migrantes tanto en Tijuana, aquí en Juárez no fui, estaré pronto de regreso en Juárez visitando estos campamentos de migrantes, pero lo hacen con el dinero de la sociedad civil".

Debe haber un acuerdo en ese tema con Estados Unidos, advirtió.

"Para que ok, ya aceptamos ser un país, un tercer país seguro, ya, no me gusta pero ya, entonces que apoyen con recursos, eso pasa con Turquía y la comunidad económica europea; la comunidad económica europea le da 10 mil millones de euros a Turquía para apoyar a los campamentos, a los migrantes", refirió.

"Tenemos una frontera muy porosa en el sur. ¿Quién está pasando? Se habla de colusión entre el Instituto Nacional de Migración con los polleros, se habla de eso, se habla que muchos llegan en avión".

Sobre las ganancias millonarias que deja el tráfico de personas, Gálvez cuestionó dónde está el Gobierno.

"¿Dónde está la autoridad? Yo no digo que detengan a los migrantes en la calle, que les violen sus derechos humanos, yo lo que digo es que se vayan sobre la delincuencia organizada que está operando estas bandas y estas redes para traer migrantes hacia acá a cambio de recursos".