‘Agricultores son presos politicos’

Chihuahua—Estela Rivera, hermana de Juan R. M., uno de los tres agricultores originarios de La Cruz, detenidos por la Guardia Nacional tras las protestas en la presa La Boquilla, consideró que tanto él como sus compañeros de lucha son presos políticos, porque los detuvieron “tan sólo por el hecho de manifestarse”.

La mujer reconoció además que se encuentran tristes, porque en estas fechas de unión familiar no estarán con los suyos, en un escenario que nunca contemplaron.

Al respecto, la defensa de los tres agricultores anunció que apelará mañana ante el Tribunal Unitario de Amparo las medidas cautelares que se les impusieron, en espera de que puedan pasar Navidad y Año Nuevo con su familia.

“Uno los quisiera con nosotros, pero estamos tratando de echarle ganas por ellos. Quisiéramos que los dejaran en libertad y que lleven su juicio afuera, eso es lo que le pedimos a la justicia, porque son personas inocentes, son personas comunes y corrientes de campo que no han hecho absolutamente nada para estar en el Cereso como si fueran delincuentes”, dijo Estela.

“Estamos muy tristes en estas fechas que uno los quisiera con nosotros. Queremos que los dejen en libertad y hagan el juicio por fuera. Queremos que los ayuden, porque son personas comunes, de campo, y no han hecho nada. Ellos no son delincuentes que merezcan estar presos, ellos no hacen mal a la sociedad y lo único que hicieron fue manifestarse como nosotros lo hicimos y como muchos lo hicimos”, dijo con la voz entrecortada.

Hasta el momento, la impresión que guardan de las autoridades federales es de corrupción e injusticia, y reconoció que hasta el momento los ánimos no son los mejores, pero seguirán intentando por todos los medios legales recuperar su libertad.

“Sí estamos tristes, de por sí uno se pone triste no sé por qué en estas fechas, y luego así con esto que está pasando, pues mucho más. Agradecemos a quienes nos están apoyando también con sus oraciones. Ellos están tristesones, no se crean, esperaban a que este último eultimo juicio saliera a favor de ellos, pero seguimos con lo mismo, pura corrupción e injusticia, pero les seguimos dando ánimos para que sigan adelante, para que no se rajen porque los vamos a sacar de ahí”.

El secretario general del Foro Colegio de Abogados, Miguel Ángel Franco, indicó que para mala fortuna, las autoridades federales están interpretando la constitución de manera rígida y dijo que no considera que los agricultores representen un riesgo social, que es el principal argumento de la parte acusatoria para impedirles que lleven su proceso en libertad.

“A mí lo del riesgo no me parece que sea un argumento válido, porque ellos no representan un riesgo”, concluyó el abogado, quien dijo que se apega al conocimiento del caso a través de notas periodísticas.

Tercera prisión preventiva

El domingo, el juez federal Tomás Acosta determinó que las supuestas amenazas en contra de un soldado representan un “riesgo a la comunidad”, por lo cual volvió a imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los tres agricultores.

Según Gerardo Navarrete, abogado defensor, el juez Acosta incumplió con la orden del juzgado Segundo de Distrito en la que indicaba que se debían desistir de los argumentos de las amenazas para mantener en el Cereso a los tres productores.

“Vuelve a incumplir a la vista de nosotros como defensa con la sentencia de amparo, ya que dice que no puedes usar el argumento de la amenaza, entonces ahora toca esperar a que nos den vista de la sentencia”.

Por lo cual Navarrete agregó que mañana miércoles promoverán la apelación de la medida cautelar de prisión preventiva, porque ya se trata de un hecho diferente. (César Lozano / El Diario)