Agradece zoológico donativos en especie

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / La dieta de los monos es a base de frutas Omar Morales / El Diario de Juárez / Gente ha hecho su labor altruista al ir a obsequiar comida para los animales Omar Morales / El Diario de Juárez / Los borregos cimarrones son herbívoros Omar Morales / El Diario de Juárez / Se estima que las cebras consumen al menos su peso diario en alimento Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Los ejemplares de más de 500 kilos necesitan de una a dos pacas diarias de comida

Con más de 200 animales de 60 especies distintas, el zoológico del Recreativo San Jorge continúa recabando apoyo en especie para alimentar y mantener saludables a cada uno de sus habitantes, pero no existe ningún número de cuenta para depósitos en efectivo, informó su médico veterinario zootecnista, Juan Francisco Olivas Zaragoza.

Los trabajadores de las maquiladoras que asistían al balneario eran el principal sostén del lugar, por lo que el cierre obligado durante la pandemia ha complicado la situación económica del mismo; sin embargo, los animales nunca han dejado de comer y todos se encuentran en buen estado, aseguró el profesionista.

Explicó además que los animales no pueden ser introducidos a su hábitat porque nacieron en cautiverio, y adaptarse a otros zoológicos llevaría un proceso de años, ya que ellos están acostumbrados al clima desértico de Juárez.

Las cantidades de comida varían de acuerdo con cada especie, pero narró que por ejemplo todos los días las dos elefantas (una asiática y una africana) comen entre 30 y 40 kilos de fruta, los tres tigres entre 10 y 15 kilos de alimento, los camellos de una a dos pacas y los hipopótamos necesitan también muchas verduras y frutas, como sandías, melones y plátanos, además de sorgo.

“Hay tres tigres, dos leopardos, dos jaguares, cuatro leonas y un león, dos elefantes, los camellos, hipopótamos… y cada animal de arriba de 500 kilos necesita de una a dos pacas diarias de comida”, informó.

Además de cualquier tipo de fruta y verdura, el zoológico requiere de arroz, granola, leche deslactosada (tetrapak), semilla de girasol (para las guacamayas), cacahuates con cáscara, croquetas para perro, maíz quebrado, crecimiento para pollo, concentrado para caballo y revoltura.

El veterinario destacó también la necesidad de medicamentos básicos, como son Baytril Max fórmula LA, Meloxicam de 100 mililitros, Ketamine- Pet, Shotapen LA, Napzin Meglumina de Flunixin de 250 mililitros, Bactrex de 100 mililitros, Rilexine 100 mililitros, Amx LA, Xilacina, guantes de látex, gasas y jeringas de 3, 5 y 10 mililitros.

Todas las donaciones que recibe el zoológico son en especie y pueden entregarse directamente en sus instalaciones de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, mismo horario en el que puede ser visitado por un costo de 60 pesos por persona.

Olivas Zaragoza destacó a la población que no se dejen engañar por quienes están aprovechando para solicitar dinero en efectivo, y no apoyen de otra manera que no sea con alimentos, medicamentos o visitando a los animales.

Para mayor información puede visitar la página de Facebook: Centro Recreativo San Jorge.

NECESIDADES

Alimento:

*Arroz

*Granola

*Leche deslactosada (tetrapak)

*Semilla de girasol (para guacamaya)

*Cacahuate con cáscara

*Croquetas para perro

*Maíz quebrado

*Crecimiento para pollo

*Concentrado para caballo

*Revoltura

Medicamentos:

*Baytril Max formula LA

*Meloxicam 100 ml

*Ketamine- Pet

*Shotapen LA

*Napzin meglumina de flunixin 250 ml

*Bactrex 100 ml

*Rilexine 100 ml

*Amx LA

*Xilacina

Otros:

*Guantes de látex o nitrilo

*Gasas

*Jeringas (de 3, 5 y 10 ml)

