Agotan venta de vacunas contra Covid-19 en Chihuahua

Chihuahua.- Desde ayer, las dosis de vacunas Pfizer contra el Covid-19 quedaron agotadas en las sucursales de Farmacias del Ahorro, único establecimiento que, hasta el momento, contaba con este biológico en la capital.

Durante un recorrido realizado por esta casa editora en las tres farmacias donde se anunció la comercialización de las vacunas, sólo en Farmacias del Ahorro habían llegado las dosis pero quedaron agotadas. En dicho negocio, el biológico tiene un costo de 799 pesos por dosis.

Mientras que en Farmacias Benavides, los dependientes informaron que, aunque por ahora no han recibido vacunas debido a que estos días fueron festivos, por la Navidad, esperan que para el sábado pudieran arribar a dos de sus sucursales.

Dichas sucursales se localizan en 20 de noviembre # 908 y en Plaza Los Andes de la avenida Politécnico Nacional #4715, locales A y B, en Quintas del Sol II Etapa, las cuales que cuentan con consultorio médico.

En otros estado donde la venta inició desde el pasado 23 de diciembre, la vacuna en esta farmacia tiene un precio de 899 pesos ya con la aplicación incluida.

En cuanto a Farmacias Guadalajara, donde también se anunció la venta de Pfizer, no había dosis en existencia y los encargados de los locales dijeron desconocer si llegarían o no en próximos días. Sin embargo advirtieron que sólo hay venta en aquellos establecimientos que cuenten consultorio y, en la capital, esta cadena no presta dicho servicio.

El lanzamiento de la vacuna contra Covid-19 para su venta fue el pasado 20 de diciembre a nivel nacional. Además de los negocios ya mencionados, también se prevé que en la cadena comercial Walmart esté la venta, con un costo de entre 845 y 890 pesos.

El biológico que estará disponible es Comirnaty del laboratorio Pfizer, mismo que fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su venta al público en general. Esta vacuna tiene, además, la actualización para proteger de la variante estacional ómicron XBB.1.5.

El antígeno de Pfizer también tiene una versión perdiátrica que puede ser aplicada en menores de cinco a 11 años, la cual también fue autorizada para su comercialización en nuestro país.