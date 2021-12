Agentes estatales niegan que despidos sean por investigaciones

Ciudad Juárez.— La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) confirmó que en total son 58 los agentes en toda la entidad que fueron dados de baja de la corporación, es decir, a quienes ya no se les renovará el contrato temporal con el que trabajaban.

La información fue proporcionada por Ana Antillón, vocera de la SSPE, quien aseguró que se trata de aquellos elementos que contaban con una carpeta de investigación iniciada en Asuntos Internos.

Son 19 agentes de la Zona Norte, 20 de la Zona Centro y 19 de la Policía Rural y Bancaria.

Sin embargo, algunos de los despedidos negaron la existencia de algún proceso en su contra y aseguraron que, en varios de los casos, se trata de agentes que habían denunciado a algún mando por presuntos abusos.

“Mi duda es: si ellos tenían una carpeta de nosotros en Asuntos Internos, ¿por qué no lo hicieron todo por el marco legal, por qué no hubo sanciones, por qué no hubo arrestos, por qué no hubo lo que se tiene que hacer en cuestión laboral, por qué no nos mandaron a Honor y Justicia? Que ellos son los que deciden qué hacer con el personal cuando hay un problema en Asuntos Internos, en mi caso que yo tenga conocimiento yo no tengo ninguna carpeta abierta en Asuntos Internos, al igual que otros compañeros que mencionan lo mismo”, mencionó Rocío Ch. B., una de los agentes despedidos el pasado viernes.

El pasado 11 de octubre, Rocío interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) por presunto abuso sexual y acoso sexual en contra del inspector de vigilancia del audiencias del Distrito Judicial Bravos, Guillermo D., quien a decir de la agente, tomó represalias laborales contra ella al negarse a sostener relaciones sexuales con él, además de que en una ocasión le realizó un tocamiento.

La denuncia con el número de expediente 37-2021-34523 no ha tenido un seguimiento debido a que la agente del Ministerio Público que está a cargo del caso ya no contestó el teléfono ni ha llamado a los testigos de los hechos, dijo la ahora exagente.

“Compañeros con los que he hablado de Chihuahua, los de aquí y una servidora, somos los que hemos tenido problemas o con algún comandante o que hemos denunciado algo en el periódico”, agregó.

La portavoz de la SSPE dijo ayer que todos los elementos despedidos ya habían sido notificados por Asuntos Internos de que había alguna carpeta de investigación en su contra, pues éste es un procedimiento de rigor.