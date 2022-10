Afirma Loera de la Rosa ser víctima de ‘acoso político’

Ciudad Juárez.— El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, afirmó ser víctima de acoso político tras una investigación de la Fiscalía estatal por la supuesta emisión de certificados falsos de vacunación.

“Me parece grotesco, me parece un acoso al delegado. Me parece muy raro la forma en que actúa la Fiscalía contra la Secretaría de Bienestar”, consideró el funcionario, luego de que elementos ministeriales ingresaran a las oficinas de la dependencia para iniciar con la investigación.

De acuerdo con Loera de la Rosa, se trata de una indagatoria que tiene que ver con la emisión de certificados falsos, por lo que un grupo de investigadores se presentó en la oficina central de la dependencia durante la tarde del jueves.

Comentó que las oficinas de Gobierno federal estarán dispuestas a colaborar en todo aquello que tenga que ver con el combate contra la corrupción.

“Vamos a colaborar, pero claro que al rato van a vigilar el bote de basura de mi casa por ser un actor político. Se me hace muy extraño ese asunto. Lo voy a exponer en la Mesa de Seguridad. Hay las formas, los modos”, dijo.

Explicó que las investigaciones de Fiscalía apuntan a la presencia de “coyotes” al exterior de las oficinas de Bienestar que abordan a usuarios facilitándoles documentos falsos, que al momento de ser presentados en otras dependencias es donde se dan cuenta de que están incurriendo en un delito.

“Hasta ahí no hay problema. A mí lo que se me hace raro son la formas. Se me hace extraño que nosotros, participando diariamente en una mesa de coordinación de seguridad y construcción de la paz, no se trate ese punto antes y, en su lugar, lleguen hombres armados y aborden de esta manera el asunto”, señaló el funcionario.

En Chihuahua se han aplicado 7 millones de dosis de vacunas, principalmente contra el Covid-19. El funcionario aclaró que quien emite el certificado de vacunación es directamente la Secretaría de Salud federal con la CURP del interesado. Cualquier otro documento es falso, advirtió.