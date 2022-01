Afirma Duarte que Corral entregó el estado al crimen organizado

Chihuahua.– A través de una carta difundida por su abogado, el exgobernador César Duarte acusó a Javier Corral Jurado de haber entregado el estado al crimen organizado durante su período como mandatario estatal, además de que manipuló la justicia para distraer a la sociedad y alimentar “el morbo público, pero sin atender la mínima necesidad que la Justicia real para el pueblo”.

La misiva fue difundida por Juan Carlos Mendoza Durán, abogado de Duarte, y surge a raíz de la nota publicada por El Diario de Chihuahua en la que el juez Samuel Mendoza reconoce que actuó bajo presiones del Ejecutivo estatal, encabezado por Corral Jurado, para vincular a proceso a la entonces candidata a gobernadora, María Eugenia Campos Galván.

Refiere que no sólo se trata del actuar del juez en este caso en particular, sino de los cientos de resoluciones judiciales en contra, tanto de su persona como de quienes, por su servicio al estado de Chihuahua durante su administración, fueron señalados como “duartistas” y, sin sentencia alguna, señalados como delincuentes.

“‘La Justicia de Corral lo pinta de cuerpo entero’; mucho escándalo y publicidad en contra de la corrupción sin resultado alguno; manipuló la justicia para distraer a la sociedad y alimentar el morbo público, pero sin atender la mínima necesidad que la Justicia real para el pueblo reclama. Entregó al Estado al Crimen Organizado, le devolvió las calles… desmanteló las Instituciones de Seguridad, de Procuración y Administración de la Justicia, convirtiéndola en ícono de la ineficacia, intromisión, selectividad y venganza; la historia del Juez Samuel… es ‘Peccata Minuta’”, afirma.

Aquí parte del texto:

Las declaraciones del juez Samuel Mendoza hechas la semana pasada, fueron catalogadas por el exgobernador como sólo un botón del gran muestrario de la intromisión y corrupción del gobierno de Javier Corral en el Poder Judicial del Estado; lo anterior dicho por él en referencia a que dichas acciones del juez Samuel Mendoza desde luego, no son de ninguna manera las únicas que deben ser investigadas; más aún que, desafortunadamente, no fue de ninguna manera el único juez sujeto a la red de corrupción e injerencia inconstitucional del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, ni mucho menos la ahora gobernadora la única que padeció estas arbitrariedades y resoluciones judiciales inconstitucionales y absurdas por parte de un Poder Judicial invadido por una brutal injerencia del Poder Ejecutivo.

Las acciones del juez Samuel Mendoza son calificadas por el exgobernador y por esta defensa, como “peccata minuta”, es decir, cosa menor, en comparación con la ya prácticamente incontable cantidad de resoluciones de esta naturaleza en contra de la desafortunadamente llamada “Operación Justicia Chihuahua” de la que el exgobernador y muchos exfuncionarios junto con la ahora señora gobernadora, fueron víctimas.

Además del ejemplo del juez Samuel Mendoza, existen muchísimos más, entre ellos, uno de los más lamentablemente destacados es el de la juez Alejandra Ramos, cuyas resoluciones fueron de enorme desafortunada trascendencia; ya que de entre las múltiples faltas a su deber, se encuentra que su gran violación a su honrosa profesión fue entre muchas, la enorme cantidad de convalidaciones a todas las violaciones procesales, tanto de la Fiscalía del Estado como de la Función Pública en su calidad de denunciante, quien nunca le quiso poner un alto a sus violaciones al debido proceso como a las violaciones de derechos humanos de la Fiscalía del Estado. Sus acciones no sólo serán del recuerdo de la historia de una operación fallida, sino que serán un reclamo de conciencia ante la muerte de un hombre completamente inocente, como lo fue el caso de Lázaro Joaquín López; así como el hecho de haber obsequiado al Ministerio Público diversas órdenes de aprehensión sobre nuestro cliente el Lic. César Duarte, específicamente el de la causa penal que derivó en el proceso de extradición, orden librada a sabiendas de que la Secretaría de la Función Pública estaba violando el debido proceso al no haber investigado conforme a lo que la ley señalaba que era su deber, es decir, investigar primero la posibilidad de responsabilidades administrativas, tal como lo señala el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Chihuahua, y por el contrario, dicha Secretaría interpuso una denuncia de carácter penal sin haber investigado ni iniciado un procedimiento administrativo previo, violando el debido proceso. Por lo anterior, esta defensa a nombre de nuestro cliente y representado espera que las innumerables faltas y violaciones de los jueces, desafortunada pero inevitablemente llamados jueces de consigna, sean investigados, todos y cada uno de ellos; ya que esta práctica parece continuar a meses del fin de la administración corralista, práctica violatoria de las garantías constitucionales y de los derechos humanos que parece no tener fin, ya que a la fecha se siguen violando el debido proceso y las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Ejemplo de ello lo encontramos al permitir que la Fiscalía del Estado viole flagrantemente la disposición para poder embargar bienes prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 138o y ‘dar por buena’ la justificación de la Fiscalía del Estado al tener de nuevo por embargados los bienes que ella misma solicitó fueran retirados dichos embargos en septiembre pasado y días después los volvió a embargar sin fundamento alguno de manera arbitraria e ilegal … jueces que ‘dan por buena’ la absurda justificación de no entregarlos al haber fundamentado la fiscalía su omisión y desacato en el Código de Procedimientos penales del Estado de Chihuahua, Código que ya fue abrogado hace ya casi ocho años, cometiendo las mismas arbitrariedades y errores burdos de la Secretaría de la Función Pública de la administración corralista; ¿por qué lo permiten…? eso tendrán que explicarlo muy pronto; la explicación del juez Samuel Mendoza será “peccata minuta” en comparación a las que tendrán que dar los jueces Alejandra Ramos, Erik Parada, Luis Carlos Flores, y desde luego, la señora Lucha Castro y muy especialmente Javier Corral Jurado.