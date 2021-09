Afirma Corral que no liberó ranchos a Duarte

Chihuahua— El exgobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, negó que se hayan liberado los ranchos del exmandatario César Duarte, pues siguen embargados.

Reforma publicó que el nuevo Gobierno del Estado de Chihuahua y la defensa de Duarte informaron que la Fiscalía General del Estado en la gestión de Corral se desistió del procedimiento de extinción de dominio de diez bienes asegurados al priista.

"Jamás me he desistido de ningún procedimiento, porque no tengo ninguna intervención en esos asuntos, ni la ley me permite actuar directamente en ningún proceso penal", indicó Corral a Reforma.

"Y es falso también que se le liberaron los ranchos", agregó Corral. "Los ranchos de Duarte siguen asegurados, y el principal ya pasó a dominio del Estado".

El 2 de septiembre pasado, Humberto Chávez, director de Extinción de Dominio de la Fiscalía General del Estado, solicitó el desistimiento de 10 de los más de 32 bienes asegurados a Duarte.

La medida, informó la actual Fiscalía General del Estado, se determinó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dentro de la acción de inconstitucionalidad 100/2019, decretó la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

"Entre ellos la fracción IV del artículo 7, en la que se sustentaría la acción de extinción de dominio de los presentes casos, la cual establece que procederá cuando existan bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes derivados de la comisión del delito", señala la FGE.

Durante el desarrollo del juicio civil por este caso, la SCJN estableció que los bienes asegurados fueron adquiridos por sus propietarios, previo al desempeño del cargo del cual presuntamente hicieron uso para cometer el delito.

Entre los bienes que aplicó el desistimiento no se encuentran los ranchos de mayor extensión que ya pasaron a ser propiedad del Estado.