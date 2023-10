Afectará paro escolar a más de 15 mil alumnos

Nuevo Casas Grandes.- De concretarse un paro generalizado de clases en las escuelas primarias por la exigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se verían afectados alrededor de 15 mil alumnos en toda la región Noroeste, desde Ascensión y Janos hasta Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Galeana y Buenaventura, confirmó la coordinadora regional de los Servicios Educativos del Estado (SEECH).

Martha Meza Fraga indicó que son alrededor de mil 200 maestros los que se unirían al paro de clases, unos en exigencia de que se entreguen los libros de texto de la Secretaría de Educación Publica (SEP), y otros en “solidaridad” a sus compañeros y por exigencia del SNTE, cuando sólo el 40 por ciento de los planteles faltan de este material.

La exigencia del SNTE no se resolverá hasta que se tome una resolución de lo que ahora son tres amparos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con un ultimátum de que si este día lunes no se tiene una respuesta favorable, el Sindicato se va a paro generalizado.

De momento se resalta que aunque no se han manifestado de manera abierta al paro de clases, algunas escuelas de Nuevo Casas Grandes y la región, ya tienen colgados en sus rejas de entrada cartulinas con consignas para exigir los libros de texto.

La SEECH dijo que la decisión es de cada maestro y por lo pronto, los inspectores no están de acuerdo pues la autoridad para dar instrucciones a los maestros son ellos y no el Sindicato, del que se dijo, está para defender al docente cuando se vulneren sus derechos, lo cual este no es el caso.

