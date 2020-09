Afectan a empresas bloqueos de carreteras

La industria maquiladora ubicada en el sur del estado que utiliza a Juárez como puerto de exportación a Estados Unidos volvió a verse afectada con los problemas entre campesinos y la Guardia Nacional, que subieron de nivel en los últimos días, informó Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de la localidad.

Lo anterior fue confirmado por Pedro Chavira, presidente de Index Juárez, quien manifestó que las afectaciones a la industria local son parciales debido a que no todas las plantas tienen operaciones que provienen de esa parte del estado.

“Sí hay empresas que se han visto afectadas con la paralización de líneas de producción puesto que los insumos no están llegando o no lo hacen a tiempo y esto no nos permite seguir con las órdenes de compra que tenemos en el extranjero”, dijo.

Ante la amenaza de los productores para bloquear los puentes internacionales, Chavira refirió que los daños serían más grandes.

“No entenderíamos nosotros cómo el daño de nuestro sector puede beneficiar a otro, de ninguna manera se justifica hacer valer mi derecho por encima de otro, no podríamos estar de acuerdo ni apoyar a un movimiento de este tipo”, resaltó.

Manuel Sotelo explicó que existen corporativos que cuentan con varias plantas en el sur del estado que mandan componentes a las que tienen en Juárez para terminar sus procesos y después exportar las mercancías a El Paso, además de que las carreteras de Chihuahua son utilizadas también por maquilas en otros estados para llegar a Estados Unidos.

“Hay maquilas domiciliadas al sur de Chihuahua que utiliza a Juárez como cruce fronterizo y también hay otras familias de empresas que tiene plantas al sur que están teniendo problemas por la situación que hay en Delicias y se rompe entre ellos el ciclo de sus manufacturas”, dijo.

Comentó que la Guardia Nacional ha dado la posibilidad a los transportistas de dejarlos desviarse por la ruta corta entre Parral y Chihuahua que, aunque no está bloqueada, no es para la circulación de camiones de carga.

“De todos modos los tiempos se prolongan y aquellos transportistas que no sabían de estas carreteras, se quedan las horas o los días hasta que puedan continuar’, expresó.

El problema se hace más grande cuando al llegar a Juárez se encuentran ahora con las filas de hasta ocho horas en los puentes internacionales para cruzar mercancías.

“Las empresas no pueden mandar sus mercancías a Juárez por los bloqueos en Delicias y cuando logran hacerlo, se topan con las filas por las restricciones que también hay al comercio exterior por la pandemia”, lamentó.

Además, Sotelo dijo que, en días anteriores, cuando se bloqueó también Ahumada, las cargas de Juárez con destino al sur tuvieron que desavisare por Janos y Casas Grandes hasta bajar a Chihuahua y llegar a su final.

“Aun cuando las carreteras se abrieron el mismo día, el cliente no puede arriesgar e hicimos esos viajes porque no hay seguridad de que van a estar las vialidades abiertas”, dijo.