Afectaciones se mantendrán hasta diciembre, advierten

Chihuahua— De oficializarse hoy el levantamiento de la huelga de General Motors en Estados Unidos, las plantas proveedoras en Chihuahua y México en paro técnico, podrían tener todavía afectaciones en todo noviembre y hasta principios de diciembre, conforme se van ajustando los inventarios de la armadora.

El presidente del Clúster Automotriz de Chihuahua, Taersicio Carreón Pérez, quien informó que de las cerca de 11 plantas que tienen relación de negocios con GM, al menos nueve le venden parcialmente su producción, y otras dos la totalidad, por lo que pueden tardar más o menos tiempo en volver a la normalidad en su operación.

Observó que en Estados Unidos les llevaría a GM al menos una semana más de paro de labores debido a que se requiere hacer una revisión de materiales y de las condiciones de la planta armadora, así como esperar el regreso de trabajadores que fueron reubicados.

Si la huelga se levanta hoy, el reinicio de labores de la armadora de GM en Estados Unidos sería por el 30 o 31 de octubre.

Por lo que las plantas proveedoras de la entidad, se podría empezar a planear, dependiendo de cada empresa y lo que produce para volver a la normalidad, pero se proyecta que habría aun afectaciones todo noviembre y principios de diciembre, conforme se estabilizan los pedidos.

El director del Clúster Automotriz de Chihuahua indicó que hay que recordar que General Motors demanda a sus proveedores y con base en eso validan inventarios tanto en planta y los que están en tránsito y luego ver los siguientes niveles de producción y reparto, entre otros.

Señaló que habría empresas que puedan volver a la normalidad en tiempo reducido o un poco más prolongado.

Taersicio Carreón indicó que en ese tiempo se podría tener una idea de cual fue la afectación o impacto económico por la huelga, ya que cada empresa es diferente, sobre todo porque hay plantas que toda su producción iba para Estados Unidos y otras parcialmente.

No obstante, dijo que esa información es un tanto delicada, ya que muchas empresas tienen accionistas y no pueden dar esos datos hasta que no sea conocida y validada por éstos.

El presidente del Clúster Automotriz dijo que en la medida de que las empresas autoricen publicar las estimaciones de pérdida por la huelga, se podrían dar a conocer.

Informó que de las 11 plantas algunas han ido al paro técnico y aprovechan ese tiempo para capacitar a su personal o los ubicaron en otras líneas de producción de insumos o componentes que se ofrecen a otras empresas.

En otras se optó porque sólo fueran a trabajar dos de los cinco días, con el pago del 50 por ciento o poco más de su sueldo y la totalidad de las prestaciones.

Dijo que este viernes se espera que concluya la votación que lleva a cabo el sindicato para aceptar o no la propuesta de contrato colectivo que les ofrece la empresa GM, aunque se sabía que la tendencia era que iba ligeramente adelante en el sentido de aceptar la propuesta.

Señaló que ayer se llevó a cabo la votación en Michigan, una de las plazas más importantes en concentración de trabajadores sindicalizados con derecho a voto, ya que de las 48 mil personas que se espera voten a favor o en contra de la iniciativa, sólo en ese lugar hay más de seis mil.

Por ello, dijo, se sabe que dependiendo de cómo salga ahí el sentido de la votación, se podría definir este viernes si se levanta o continúa la huelga.