Advierten vs pruebas y vacunas falsas

Chihuahua– En medio del escenario catastrófico ocasionado por la pandemia los delitos relacionados con la misma van a la alza. Primero fue la falsificación de pruebas Covid y ahora se suma la falsificación y venta ilegal de la vacuna anticovid. El estado de Chihuahua, principalmente en la zona fronteriza, se ubica como un punto de alerta en estos delitos, afirmó Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C.

Dijo que aunque este tipo de actividades ilegales ha encendido los focos rojos de las autoridades en diferentes puntos del país, la Ciudad de México, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua son algunos de sitios donde hay mayor concentración de las referidas acciones delincuenciales, donde incluso se tienen reportes de clausuras a establecimientos como La Puerta de Hierro y Healthy Industries, entre otras, que han llevado al decomiso de miles de pruebas falsas.

“El tráfico más significativo que se ha detectado se lleva a cabo entre Ciudad Juárez y El Paso. Es una situación muy compleja, porque El Paso y Ciudad Juárez se han convertido en el epicentro de un aumento drástico de contagios de Covid-19 en toda la región, lo que representa un gran desafío para las autoridades de ambos lados, debido a la gran circulación binacional, en un territorio que tiene una población de más de 2.2 millones de personas, lo que ha facilitado que, específicamente en esta zona, el hampa esté tratando de sacar provecho de la emergencia”, dijo Sapién.

Abundó en que con casi el doble de muertes que el escenario “catastrófico” presagiado en México, la gran especulación y las compras de pánico de la población por la crisis de salud que se agrava a pasos acelerados, están llevando a la delincuencia organizada a un nuevo nivel de temeridad, donde ya no le basta falsificar pruebas ni resultados de Covid-19, sino que ahora se vuelca a la falsificación y a la venta ilegal de la vacuna.

“Desafortunadamente, la comercialización de todas estas vacunas falsas podría enmascarar aun más los indicadores que actualmente presenta la Secretaría de Salud y disparar de manera exponencial la cifra negra en el número de contagios y defunciones por Covid-19, pues ya proliferan cientos de miles de anuncios en Internet que promocionan las estafas y que, sin duda, van a multiplicarse con la adición de nuevos clasificados sobre la venta ilegal de la vacuna por parte de grupos delincuenciales”.

La situación, dijo el experto, se complicará más, pues tras el anuncio de la Interpol sobre la detección de grupos criminales que ya están ejecutando planes de robo, adulteración y venta ilegal de la vacuna contra el Covid-19, la comunicación, distribución, logística y aplicación de los 34.4 millones de vacunas que el Estado ha comprado, Pfizer va a tener una competencia ilegal monstruosa, no considerada por el momento por ninguna de las autoridades. Ya no es cuestión de analizar cómo se falsificará la vacuna, sino la rapidez con la que reaccionarán los grupos delictivos para promocionarla. Como ejemplo recordó que hace algunas semanas el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia matutina que ya hay casos de vacunas falsas contra la influenza, lo cual es muy peligroso y un foco de alerta con respecto a lo que pueda pasar con la del SARS- CoV-2.

“Debido a que diferentes estados de la República Mexicana ya han regresado al rojo en el semáforo sanitario y aunado al nuevo desborde en la capacidad de los hospitales, como Consejo Nacional de Seguridad Privada y por los convenios que tenemos con distintas instituciones, emitimos esta nueva alerta, a manera de labor social en un momento que se precisa sumamente difícil y de alto riesgo para todos los mexicanos”, enfatizó el presidente del CNSP.

Hay que recordar –indicó– que la delincuencia ha montado laboratorios clínicos apócrifos en distintas partes del país, donde se llevan a cabo pruebas simuladas de SARS- CoV-2 y se falsifican resultados, defraudando a la población y poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de personas.

Asimismo, dijo, se está cometiendo este tipo de delitos a través de las redes sociales, en donde presuntas organizaciones de salud comercializan “pruebas rápidas” para la detección de coronavirus, en paquetes de 25 reactivos, por las cuales llegan a cobrar entre 22 y 24 mil pesos. Uno de los casos recientemente detectados –apuntó– es la suplantación de identidad de la empresa farmacéutica Bayer, donde los delincuentes supuestamente ofrecían pruebas de detección del virus.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a la población sobre algunos productos “milagro” ofertados en el mercado mexicano. Este tipo de bienes, señaló la dependencia, se caracteriza por utilizar publicidad exagerada para exaltar sus cualidades, atribuyéndole beneficios extraordinarios y propiedades curativas sorprendentes o fantasiosas. No obstante, estas características no se encuentran sustentadas en estudios técnicos o científicos, por lo que el consumidor corre el riesgo de caer en un fraude. Uno de los artículos que más llaman la atención es un llavero anticovid, de acero inoxidable, donde la única protección real que ofrece es que no se oxidará al mojarse.

“Estamos ante un problema sumamente serio, pues los delincuentes aparte de dedicarse al secuestro, la extorsión o el robo a casa habitación, ahora están incurriendo en la falsificación de logotipos de instituciones de salud y laboratorios reconocidos para practicar pruebas apócrifas y próximamente para aplicar vacunas hechizas, que ponen en peligro la integridad de las víctimas, haciéndoles perder su dinero y probablemente hasta su vida”, finalizó Raúl Sapién.