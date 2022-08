Advierten colapso por abuso, sobre todo en agricultura

Chihuahua.— Kamel Athie, quien este año fue considerado entre los 50 personajes más influyentes en materia del agua en México, destacó que como nunca antes en México “la demanda de agua supera por mucho la oferta”, por lo que el tema debería ser ya una emergencia nacional de frente al “colapso que viene”.

Sin embargo, contrario a ello el gobierno federal ha mantenido los presupuestos, igual a los de hace décadas y como los más bajos, sin ninguna obra hidráulica de trascendencia y con un continuo “desarme” de instituciones como la Comisión Nacional del Agua.

“La inquietud personal y una lucha que muchos expertos hidráulicos a los cuales me he sumado en el país, es que el gobierno le dé prioridad al agua. No se le ha dado prioridad al agua. Chihuahua en los 90 la oferta era mayor que la demanda, pero descubrieron los nogales, y que eran muy bien pagados, y a las alfalfas, y efectivamente somos primer lugar en nuez, segundo en alfalfa. Pero si no cuidamos el agua, como es subterránea la mayor parte se va a abatir, y pasará una crisis como la de Monterrey, pero a nivel de agua del subsuelo”, indicó.

Señaló que desde hace años no se ha realizado una obra hidráulica de trascendencia y por el contrario si bien el agua es “el tema” en las agendas mundiales, y se ha visto en México con los conflictos sociales y las crisis de abasto en Nuevo León, se reducen presupuestos en la materia.

“Qué han hecho por parte del gobierno, pues sinceramente nada. Si miramos los presupuestos que le destinan al sector hidráulico, a la Comisión Nacional del Agua o a la Semarnat te das cuenta que el presupuesto de 2021, por ejemplo, es el mismo que le dieron al agua en 1993. Pero ahora tenemos más gente, más contaminación, más desperdicio. Ahora estamos en el momento en el que ya la demanda superó con mucho a la oferta en muchas regiones del país”, condenó.

Señaló que derivado de ello los tres poderes que conforman el estado mexicano, pero sobre todo el Ejecutivo, que tiene la mayor responsabilidad en ello, así como los legisladores deberían asignarle un mayor presupuesto al agua.

“Dentro de todos los programas y proyectos que hay a nivel nacional, el agua es el último. Estamos sintiendo el rigor del cambio climático, la sequía, la escasez de agua como efecto de este cambio. En el suroeste de Estados Unidos, con quienes compartimos dos grandes cuencas, que son el Gran Río Colorado, que atraviesa cinco estados de ellos y dos de nosotros y el Río Grande, que abarca 7 estados de ellos y aquí se convierte en Río Bravo que entra por el lado de Ciudad Juárez”, enfatizó.

Ante este panorama, señaló que es necesario, como ya se ha hecho el llamado por parte de expertos, declarar una emergencia nacional con el fin de recanalizar presupuestos e iniciar, primeramente, con estudios actualizados, mismos que a nivel nacional no se han realizado a excepción de Monterrey con seis y el Zapotillo, en Jalisco.

Señaló que ya existen leyes y mecanismos para evitar el derroche de agua, y su sobreexplotación, pero debido a la indiferencia y a que las instituciones encargadas de ello no tienen los recursos humanos, ni económicos, existe un abuso e impunidad por parte de los usuarios, sobre todo a nivel de agricultura.