Advierten a afectados sobre citatorios falsos

Chihuahua.— Debido a la confusión que existe entre los usuarios de Aras sobre la audiencia, la presidenta de la Comisión Especial para tratar el caso Aras, diputada María Antonieta Pérez, aclaró que no será necesaria la presencia de los afectados ni el tribunal puede multarlos en caso de que no asistan.

Esto, luego de la información que circula por redes sociales con relación a supuestas notificaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en donde amagan con imponer multas en caso de no asistir al inicio del proceso en contra de los directivos de la empresa defraudadora.

PUBLICIDAD

Indicó que varios ministerios públicos se van a turnar durante varios días para seguir el proceso de la audiencia y la representación legal de los afectados, según le confirmó el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez.

“Me han estado diciendo que aparentemente el TSJ envió algunas notificaciones a los afectados, diciéndoles que si no se presentan los van a multar, pero no es verdad, el Tribunal no puede multarlos por este tema”, insistió.

También adelantó que el Auditorio del TSJ se habilitará para que acudan las personas interesadas en escuchar lo que ocurre adentro de la sala.