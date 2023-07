Advierte Maru a Obras Públicas e Ichife por subejercicio

Chihuahua, Chih.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), así como el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa (Ichife), son dos de los organismos que menos recursos han aplicado durante el presente ejercicio fiscal, afirmó la gobernadora Maru Campos Galván, y dijo que en caso de que no se apliquen los recursos, habrán de destinarlos a otras áreas de gobierno en las que sí puedan aprovecharse.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, durante el primer semestre del año ejercieron el 48 por ciento de los egresos presupuestados, pues a la fecha el estado ha pagado 48 mil 719 millones de pesos, de los más de 92 mil millones que se tienen presupuestados, de los 92 mil 185 millones 343 mil 992 pesos que se aprobaron.

PUBLICIDAD

Campos Galván exhortó de manera enfática a los titulares de estas áreas a “que no se duerman en sus laureles” y apliquen los recursos que les fueron destinados en tiempo y forma, de lo contrario serán asignados a dependencias en donde sí los aprovechen, al señalar que el Estado no puede darse el lujo de no ejercer recursos.

Hace unos días el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, expresó que en términos generales, la administración central y los organismos descentralizados han mantenido la disciplina financiera y el control del gasto, por lo que no reportan que existan subejercicios, así como tampoco sobreejercicios.

El funcionario estatal comentó que el rubro que tiene un mayor avance es lo referente al servicio de la deuda pública, para lo cual este año presupuestó un pago de 8 mil 681 millones 603 mil 448 pesos, de los cuales han pagado cerca del 54 por ciento.

Destacó que lo ejercido del presupuesto prácticamente va conforme al calendario y hasta la fecha el gobierno estatal ha ejercido un total de 48 mil 719 millones de pesos, de los más de 92 mil millones que tienen presupuestados.

Agregó que a la fecha ya se tiene comprometido el 52 por ciento del total del presupuesto y destacó que ha tenido un comportamiento normal, sin contratiempos y sin desviaciones considerables, esto gracias al orden y la disciplina financiera con la que ha manejado la administración estatal, y a pesar de que existen dependencias con un gasto menor, esto no representa un problema serio.

Agregó que, en materia de inversión pública se va a alcanzar un gasto de 5 mil millones de pesos, tanto de la administración central como de organismos descentralizados entre estos la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).