Advierte dirigente contra el acarreo

Chihuahua.— El dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Martín Chaparro, llamó a los militantes de los diferentes municipios de cara a las elecciones de Consejo el próximo domingo, a que eviten prácticas desleales y corruptas durante el proceso, en específico el acarreo.

Se trata de una elección la que se permitirá el registro de nuevos militantes y por lo tanto, el entorno se presta para llevar personas externas a unirse al registro con el fin de votar por determinados perfiles que aspiren al Consejo o la dirigencia estatal.



“En Morena tenemos las puertas abiertas para quien desee crecer políticamente y se les dá una oportunidad, pero les pedimos que seamos muy congruentes con lo que nuestros estatutos y nuestros principios plantean sobre no mentir, no robar, no traicionar, pero yo le agregaría no acarrear, porque debemos de demostrar a nuestros afines de que este es un ejercicio democrático”, declaró el líder.

Mencionó que a través de redes sociales le han hecho llegar grabaciones que suponen actos de ofrecimiento de dinero a nombre de estructuras cercanas al partido, a cambio de ir a votar el próximo domingo, sin embargo comentó que no se tienen pruebas sobre la autenticidad de los archivos, por lo cual invitó a las personas interesada a presentar elementos probatorios de manera anónima a las personas interesadas en interponer una denuncia que se presentaría en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Lamentó que la nueva dirigencia recibirá un comité que seguirá liquidando el monto de 25.9 millones de pesos, producto de las multas que se impusieron derivadas por faltas durante la campaña de Juan Carlos Loera por la gubernatura, sin embargo, aseguró que en la izquierda la militancia se encuentra acostumbrada a trabajar con muy pocos recursos y hasta recursos propios.

Habrá una mujer al frente del partido

Por otra parte, Chaparro confirmó que será una mujer quien ocupe la dirigencia estatal a partir del 7 de septiembre, de acuerdo con la definición que tomó el Comité Ejecutivo Nacional.

“Ayer tomamos esa definición en la Ciudad de México, a Chihuahua le toca presidir a una mujer, van a ser 16 mujeres en el país y 16 hombres y ayer definimos en México cuáles les tocaba hombre y cuáles mujeres y a Chihuahua le tocó mujer” indicó Chaparro Payán.

El actual líder descartó que con esto se trastoquen los derechos políticos de militantes hombres que buscaban dirigir el partido, como el caso de Omar Holguín, Ulises García, José Sarmiento, Alejandro Pérez Cuéllar, Eliel García y Óscar Castrejón.

“Dentro de los 90 perfiles que salgan electos debe de ser mujer quien ocupe la presidencia en Chihuahua”, insistió el dirigente, quien dijo que la elección a los siete diferentes puestos de la dirigencia estatal sería en orden de género, es decir, que la Secretaría General la tendría que ocupar un hombre.

“Se van a elegir siete puestos: Presidencia, Secretaría General, Finanzas, Organización, Comunicación, Mujeres, Jóvenes, Indígenas y Formación Política y se elegirán en orden de género sucesivamente”, agregó el líder de la izquierda.

Dentro de los perfiles que se contemplan para la dirección del partido a nivel estado, surgen nombres como la militante Natalia Meneses y la diputada federal Andrea Chávez, además de las militantes Zianya Sandoval y Helena Rojo, quienes ya habían dado a conocer sus aspiraciones de manera previa.

Aparte de Chihuahua, mujeres encabezarán las dirigencias en Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Hombres que se perfilaban…

• Omar Holguín

• Ulises García

• José Sarmiento

• Alejandro Pérez Cuéllar

• Eliel García

• Óscar Castrejón