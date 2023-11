Adolescentes, quinta parte de desaparecidos

Ciudad Juárez— El delito de desaparición en el municipio de Nuevo Casas Grandes ha hecho blanco en la población adolescente.

De acuerdo con las pesquisas desplegadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su sitio oficial, de los 28 casos vigentes registrados este 2023 en esa localidad, seis corresponden a personas de 15 a 19 años.

En este segmento de edades se encuentran Bryan Omar Molina Lozano, de 16 y originario de Gómez Palacio, Durango, así como Sebastián Torres Balois y José Julián Jiménez, ambos de 18, nacidos en ese municipio de la región noroeste y a quienes sus familias dejaron de ver el 14 de noviembre pasado, cuando se encontraban en un crucero de la zona Centro junto con Miguel Ángel Ríos Jiménez, de 20 años y también no localizado.

el 4 de octubre se le perdió asimismo la pista a Mareli López Saláis, de 15, cuando salió de la casa de una tía, de acuerdo con lo que indica el formato de búsqueda, y de la misma edad es Álvaro Quiñonez, nacido en Estados Unidos y reportado como desaparecido el 21 de agosto, cuando fue de Puerto Palomas a Nuevo Casas Grandes “a visitar a su padre”, mientras que la pesquisa de Abdiel Alberto Melero Martínez, de 19 años, fue difundida el 15 de febrero.

Anuncia FGE rastreo

La desaparición de las cuatro víctimas el 14 de noviembre ocurrió, de acuerdo con la información reportada a la FGE, en el crucero de las calles Tecnológico y Emilio Carranza, una zona del oriente de la mancha urbana de aquel municipio en el que hay diversos establecimientos comerciales, como dos casas de cambio, una plaza de locales, una farmacia, una pizzería, entre otros.

“No tenemos imágenes al respecto. Se ha hecho la investigación en comercios aledaños, en Soriana, en los cuales, en esos videos no se alcanza a apreciar el lugar donde supuestamente pasaron los hechos, o donde nos dicen que pasaron los hechos, y en las videograbaciones que hemos recopilado no se ven los muchachos y no se ve que alguien se los lleve”, dijo ayer Alejandro Vargas, fiscal a cargo de la zona Noroeste, donde hay casi un centenar de casos vigentes.

El funcionario agregó contar con cuatro líneas de investigación cuyo contenido dijo mantendría en sigilo, y poder sólo indicar que para mañana sábado se programó un rastreo junto con alrededor de 20 agentes de la Comisión Local de Búsqueda.

Datos recabados entre familiares agregan que las cuatro víctimas se encontraban cotidianamente en ese punto con el fin de limpiar el parabrisas de los vehículos y recabar dinero.

“Limpian parabrisas allá en la calle de Tecnológico y Emilio Carranza. El martes a los cuatro se los llevaron (…) Son amigos, ahí se juntaban para sacar monedas, nada más, pero no eran malvivientes”, dijo a este medio Janet Lozano, de 26 años y madre de Bryan Omar Molina Lozano, el segundo de sus tres hijos.

Vargas –que reportó en 28 la cifra vigente en ese municipio– agregó ayer que, debido a que las denuncias apuntan a un solo hecho, las cuatro desapariciones se integraron en una indagatoria.

La información de la FGE cita la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para explicar que en esta tipificación se encuentra “toda aquella cuyo paradero se desconoce y cuya ausencia, se presume, es causada por la comisión de un delito”.