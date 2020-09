Adeuda Estado pago a pianista rarámuri

Ciudad Juárez— El artista rarámuri Romeyno Gutiérrez hizo pública una queja en contra de la Secretaría de Cultura por el incumplimiento del pago correspondiente a su participación en un evento del Festival Internacional Chihuahua (FICH) del 2019, honorario que hasta la fecha no ha sido cubierto por la dependencia de Gobierno del Estado.

Tras la publicación, personal de la Secretaría de Cultura del Estado le prometieron a Gutiérrez que se cubrirá el adeudo, mientras que la titular de dicha dependencia, María Concepción Landa Tellez, se gastó en viajes y viáticos más de 140 mil pesos.

Romeyno Gutiérrez dijo que en el Festival “Fiesta Chihuahua” organizado en el mes de septiembre de 2019, realizó un concierto en ciudad Guerrero, dentro del Festival de las Manzanas, por el cual cobró 18 mil pesos, pero hasta la fecha no se le han pagado.

En contra parte Concepción Landa realizó 45 viajes pagados por el erario público, gastando un total de 147 mil 926 pesos por concepto de viáticos, de estos realizó una internacional a Londres, en este último la cantidad aprobada para gastos de representación fueron 9 mil 282.

Lo anterior según la información de Comisiones Abiertas del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en su página.

“Hace exactamente un año que la Secretaría de Cultura me contrató para cubrir un evento dentro del FICH, en el Festival de las Manzanas en ciudad Guerrero, Chihuahua. NOTA: El festival fue todo un éxito por lo que una semana después tuve que repetir el concierto por la petición del público y el Gobierno del municipio de Guerrero, misma que terminando el evento ellos me pagaron de inmediato, pero por parte de la Secretaría hasta la fecha no eh tenido razón del pago” (sic), escribió Gutiérrez en sus redes sociales.

“No sé qué es lo que la hace demorar, cuando pregunté dos meses después de la facturación todo en orden (la factura se hizo en mes de marzo 2020 a mi nombre), le echaron la culpa a la pandemia, hasta ahora han pasado seis meses, y cuando pasa este tipo de situaciones se siente uno desesperado, cuando uno lo hace con todas las ganas para cubrir y dar alegrías al público”, agregó.

El afectado señala que “ojalá y la orden de pago fuese por adelantado o que realmente cumplan con lo acordado que es máximo tres meses después del concierto”.

La situación originó la reacción de los usuarios de redes sociales, exigiendo a la Secretaría de Cultura cumplir con los compromisos con el pianista chihuahuense; incluso, salen a relucir otros artistas que aseguran estar en la misma situación.

Al respecto, la Secretaría de Cultura, emitió su postura a través de un comunicado, en donde expresa que la falta del pago se debió a un retraso en la llegada de recursos federales que serían utilizados para cubrir los honorarios del artista.

En el documento, la dependencia señala que “la Federación retrasó la devolución de dichos recursos desde finales del año pasado, lo cual complicó el pago de los compromisos que la Secretaría de Cultura asumió con artistas y creadores invitados a participar en sus diversos festivales y programas” (sic).

Asimismo, se explica que como parte de las negociaciones y el diálogo que la dependencia ha tenido con su homóloga a nivel federal, se contemplaba contar con el recurso rezagado para los primeros meses del 2020 y cubrir los pagos pendientes. Sin embargo, derivado de la crisis de salud por el Covid-19, el panorama se complicó.

“La Secretaría de Cultura no ha sido indiferente con la difícil situación que atraviesan los artistas y creadores con quienes se tienen adeudos. Prueba de ello es que en el mes de abril, en pleno inicio de la cuarentena, se reorientaron recursos estatales, los cuales fueron dispersados entre la comunidad cultural local que lo solicitaron y que fueron afectados en sus ingresos por el cese de actividades presenciales”, agregó la dependencia.

En el comunicado, incluso se destaca que el propio Romeyno Gutiérrez fue uno de los beneficiarios del programa, al obtener un apoyo económico durante el mes de mayo; además de que según describe la Secretaría, se acordó que su retribución sería su participación en la programación virtual del FICH 2020.

Según información de la dependencia, a través del Programa Extraordinario de Apoyo a la Cultura (PEAC) se otorgaron apoyos de hasta 25 mil pesos a un total de 100 artistas y creadores, de los cuales 89 ya recibieron el recurso y 11 están pendientes por cuestiones de papeleo.

Además informó que derivado de esta situación, un total de 15 artistas y creadores se encuentran al momento pendientes de pago. Sin embargo, reiteró que con el cambio de semáforo epidemiológico, algunos trámites con las instancias federales han comenzado a fluir, por lo que los procesos administrativos para saldar los adeudos están curso, y se prevé que quede resuelto en cuestión de semanas.

