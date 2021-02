Adeuda Estado 150 mdp a Cecytech

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua— Una deuda de 150 millones de pesos mantiene el Gobierno del Estado con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) por concepto de prestaciones, bonos y aguinaldo, acusó Alonso Cuevas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Cecytech, y a partir del lunes se realizará un paro en los 53 planteles del estado.

Cuevas dijo que desde octubre el Estado ha dejado de hacer sus aportaciones a este subsistema educativo y se les adeuda parte del aguinaldo, así como bonos, además de que está en riesgo el pago de nómina.

Para esto harán una caravana que partirá del parque El Palomar hacia Palacio de Gobierno y amagan con suspender actividades en los 53 planteles del estado, pues aseguró que la situación por la que atraviesa este subsistema educativo es insostenible y los trabajadores requieren de sus salarios y bonificaciones para solventar sus gastos.

En este sentido, manifestó que han tenido pláticas con la Secretaría de Educación y no se les ha dado una respuesta favorable, y de mantenerse esa postura, el paro de labores será de manera indefinida, al indicar que no es posible que a estas alturas no se les haya pagado la totalidad del aguinaldo.