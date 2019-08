Acusan de acarreo en elecciones del PRI

En medio de acusaciones de acarreos y personas que votaron sin estar inscritos en el padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ayer la tendencia en el conteo de votos colocó al candidato Alejandro Moreno Cárdenas como nuevo dirigente nacional del organismo para el período 2019-2023.

De acuerdo con la encuesta de salida de Consulta Mitofsky, el candidato a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llevó la delantera con el 80.9 por ciento de la preferencia.

La misma casa encuestadora informó que en Chihuahua alcanzó el 92.8 por ciento de los votos.

En segundo lugar se ubica Ivonne Ortega con el 15.2 por ciento a nivel nacional y en el estado estaría logrando el 3.7 por ciento de los votos.

Fernando Motta Allen, auxiliar de la comisión para el proceso interno confirmó ayer la tendencia luego del cómputo del 30 por ciento de las casillas en Juárez.

Luego de que termine el conteo de boletas las casillas se enviarán a la ciudad de Chihuahua y será el Comité estatal del partido quien anuncie los números finales hoy a alrededor de las 12 del mediodía, agregó.

El proceso inició con las instalación de las 66 mesas receptoras de votos a alrededor de las 10:00 de la mañana. Casi desde esa hora ya había reportes de acarreo y personas que no estaban inscritas en la lista nominal de militantes que votaron en algunas casillas de la ciudad.

Se trata de la casilla 266 básica y continua ubicada en la calle Avelina Gallegos de la colonia Manuel Valdez. En el lugar, Mayra Rascón, presidenta de la casilla, señaló que un hombre identificado como "Roberto" arribó junto con un grupo de cuatro personas con la intención de votar.

Rascón agregó que la propietaria de la vivienda donde se ubicó la casilla portaba insignias del candidato Alejandro Moreno, así como su representante de casilla no cuenta con el nombramiento que lo avale.

Además la casilla 224 ubicada en la calle Bario 1228 de la colonia Altavista no abrió debido a que el domicilio marcado no existe, lo mismo se identificó en las carsillas 238, 247 y 236.

Roberto Morales, representante de Moreno en el distrito 08 local, señalado obligar a votar a personas que no se encuentran en el padrón de militantes del PRI explicó que se tomó un acuerdo para que los priistas votaran a pesar de no estar dados de alta en la lista de militantes.

"Tomamos un acuerdo junto con el representante de Ivonne Ortega en el distrito 08 local, Héctor Salazar de que todos los priistas votaran con su credencial de elector a pesar de que no se encuentren en el padrón", explicó.

Luego, Motta Allen, negó que exista un acuerdo para que personas que no se encuentran en el padrón de militantes voten. "De acuerdo con la directriz nacional no pueden votar si no están en el padrón de militantes, solamente los presidentes o secretarios de casilla pueden hacerlo en caso de no aparecer en la lista", explicó.