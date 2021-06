Acusan corrupción en Eka Nawéame

Tomada de Facebook

Chihuahua.- Responsables de al menos tres proyectos que concursaron para la obtención de estímulos fiscales mediante el programa Eka Nawéame de la Secretaría de Cultura, denunciaron actos de corrupción por parte de la dependencia, así como de transparencia en la asignación de estos beneficios, por lo que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue.

Los denunciantes se identificaron como Alejandra González, Jesús Manuel Gómez Torres, Eduardo Salmón Hernández, Gema Ariane Ramírez Mejía, así como Miguel Alejandro Parra Rodríguez, responsables de los proyectos Festival Internacional de Órgano de Chihuahua; Restauración Órgano de Catedral y; Música y Cámara, acusaron la falta de criterio y de imparcialidad para la aprobación de los proyectos.

Los músicos y creadores culturales, denunciaron una serie de irregularidades en la ejecución y diagnósticos que se realizaron en torno a cada uno de los proyectos que fueron presentados para aspirar por un estímulo fiscal y señalan que, el jurado calificador ni siquiera justificó debidamente los motivos por los cuales no se incluyeron sus propuestas.

En este sentido, manifestaron que, entre las justificaciones que recibieron es que los proyectos que presentaron no tienen interés o no son de mayor relevancia para la población; o que no tiene relación con el impacto de la propuesta y que se trata de proyectos personales o de baja calidad.

Ante esto, los inconformes manifestaron que, se presentaron diversas irregularidades desde la operación de la plataforma digital en la que se tenía que subir el material solicitado, con los datos específicos de cada proyecto e incluso que hubo violación de datos personal, incumplimiento en los plazos establecidos y la actuación parcial del jurado calificador, del cual nunca tuvieron conocimiento pleno de sus integrantes.

Cabe señalar que, el Eka Nawéame ejercerá 28 mdp en 70 proyectos de un total de 200 que se inscribieron para participar, sin que existan justificaciones claras para la exclusión de los proyectos.