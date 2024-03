Acusan ‘cobardía y misoginia’ en MC

La excandidata de Movimiento Ciudadano, Ana Lucía Baduy, acusó a los líderes del partido naranja a nivel nacional y estatal, Francisco Sánchez y Dante Delgado, de actos de misoginia y cobardía, tras ser excluida de las candidaturas a las diputaciones locales.

Además, sostuvo que el partido en Chihuahua trabaja para los intereses del PRIAN y traiciona sus principios, razón de fondo por la que los dirigentes, así como el excandidato a la gubernatura, Alfredo “El Caballo” Lozoya, le no le cumplieron Asegura que la excluyen de candidaturas con el pretexto de que su marido es de Morena el acuerdo político de postularla por las dos vías a una diputación local, plurinominal y de mayoría relativa.

Por ello, anunció que su queja no quedará en la mera exhibición pública, sino que procedera legalmente contra los dirigentes; además, no renunciará a su militancia de ocho años en MC, pues sería abandonar su causa y dejar que “el partido de la nueva política siga bajo el control de misóginos y cobardes”.

La también integrante de la Comisión Operativa Nacional de MC publicó en su cuenta de X (antes Twitter), que “con los pretextos más misóginos intentan pisotear el esfuerzo que por años dediqué a Movimiento Ciudadano”, como reclamarle que su esposo, el expanista y exsíndico de la capital, decidió dejar el partido naranja para unirse a Morena.

“Justificando con eso, el incumplimiento de la palabra dada y de un acuerdo político pactado con Dante Delgado. Luego, se me acusa también de las reacciones que yo he tenido a lo largo de este tiempo en el cual, desde la dirigencia estatal he sufrido durante más de dos años violencia política y de género. Traducción: se me acusa de no quedarme callada, pues”, expresó.

Entrevistada en torno a su publicación, la militante naranja explicó que, tras darse a conocer el pasado viernes las listas de candidaturas de MC, de nueva le incumplieron el acuerdo de postulación como hace tres años, lo que motivó su reclamo público a las dirigencias del partido.

Agregó que el diputado de MC y actual coordinador estatal del partido, Francisco Sánchez, trabaja abiertamente para el PRIAN y la gobernadora Maru Campos, a quien también acusó de tener intereses mezquinos y definir hasta las listas de candidaturas en su partido, razón que, consideró, es finalmente el fondo de su exclusión, pues considerada una verdadera opositora de su gobierno.

Acusó además a Sánchez y Lozoya de simular una actuación a favor de las mujeres, que es una de sus principales causas, cuando en realidad la dirigencia está sometida a las decisiones del “maruduartismo”, situación que le expuso al dirigente nacional, Dante Delgado, quien tampoco ha hecho algo ante la evidente complicidad de intereses.

Expuso que es evidente cómo el legislador de MC en el Congreso del Estado ha votado todo a favor de la gobernadora, como si no fuera oposición, desde la designación del “fiscal más carnal del país” hasta reformas orientadas a favorecer a la jefa del Ejecutivo. “¿Que nosotros no somos la nueva política?”, cuestionó.

Cuestionada sobre si su denuncia pública no era la antesala de su renuncia a Movimiento Ciudadano, respondió que no, no dejaría su militancia de ocho años en el partido ni su causa de las mujeres dentro del mismo, porque sería rendirse ante la violencia política que ha padecido ella, igual que otras compañeras, no sólo de Chihuahua sino de otros estados del país.

En torno al “pretexto” con el que le justificaron su exclusión de las candidaturas, agregó que fue totalmente cobarde y misógino, pues le expusieron que como su marido había dejado MC para irse a Morena, si ella llegaba a ganar también dejaría el partido para sumarse a esa causa.

Consideró esa justificación indignante, pues Riggs tiene su trayectoria política independiente de la de ella y aunque son pareja respetan sus convicciones y sus causas, por las que su esposo decidió luchar desde otro partido.

Pese a ello, insistió, no dejará de ser parte de MC porque buscará lograr un cambio en el partido desde adentro, por lo que esta determinación tendrá sus consecuencias legales, una vez que determine la vía que seguirá para combatirla.