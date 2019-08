Acusan a fiscal de construir 'megamansión' de 20 mdp

Chihuahua.- El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Fermín Ordóñez Arana, denunció públicamente al fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, para que aclare su situación patrimonial ya que actualmente –dijo- se encuentra construyendo una casa con un valor superior a los 20 millones de pesos, lo cual no es acorde a su sueldo como servidor público.

“Debe Peniche aclarar su situación patrimonial, de dónde vienen los recursos y cómo es que construye una casa con un valor superior a los 20 millones en la zona residencial del fraccionamiento San Francisco Country Club”, denunció el líder tricolor.

Por otra parte, precisó que es preocupante que el Gobierno del Estado tenga una posición continua en combate a la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la austeridad y el buen ejercicio de la administración pública, y el encargado de velar por la justicia y perseguir estos delitos ponga este mal ejemplo a los chihuahuenses construyendo una casa que tiene un valor que no es acorde a los ingresos del Fiscal General del Estado.

“No puede ser posible que el Gobierno del Estado hable todos los días de combate a la corrupción y de austeridad, de meter a la cárcel a quienes cometieron peculado y por otro lado el Fiscal General del Estado construya una casa que no va acorde a sus ingresos de funcionario público”, dijo Ordóñez Arana.

Por último, detalló que es una casa en un terreno de 500 metros cuadrados y 450 metros cuadrados de construcción, ubicada en la zona residencial exclusiva de dicho fraccionamiento y proporcionó fotografía de los planos del proyecto, así como imágenes de la obra en construcción.

Entrevistado por El Diario, Fermín dijo que solicitará vía las instancias legales que el titular de la FGE aclare esa situación de su patrimonio ante los chihuahuenses.